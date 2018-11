Studio Usa su radiazioni cellulari-topi

Portobello - Antonella Clerici sotto accusa per il pappagallo in Studio : 'Rischia la depressione e il collasso' : Il nuovo Portobello di Antonella Clerici è finito nel mirino degli animalisti, inferociti per la presenza del pappagallo Enrica in studio. La responsabile dell'associazione Save the dogs and other ...

Consegna a Ragusa della borsa di Studio "Professoressa Di Maggio" : Sarà Consegnata sabato la prima borsa di studio intitolata ad una docente prematuramente scomparsa a Ragusa. Destinatario Giulio Caccamo

Consegnate a Ragusa le borse di Studio Ergon : borse di studio per un valore di 32 mila euro sono state assegnate a 31 ragazzi meritevoli dalla società Ergon. La cerimonia si è svolta a Ragusa

Genetica - dibattito su Studio Usa su “4 geni associati a non eterosessualità”. Redi (Lincei) : “Approccio sbagliato e rischioso” : Sta già facendo discutere l’ultima ricerca sul possibile legame tra geni e orientamento sessuale. I risultati sono stati anticipati nei giorni scorsi, nel corso dell’incontro annuale dell’American Society of Human Genetics, ma il dibattito sul tema va avanti da almeno un quarto di secolo. A parlarne durante il convegno, come riporta la rivista Science magazine, è stato Andrea Ganna, ricercatore presso il Broad Institute di Cambridge, ...

Marte - nell'acqua c'è ossigeno per ospitare la vita/ Ultime notizie : scienziati Usa confermano Studio italiano : Marte, nell'acqua c'è ossigeno per ospitare la vita: gli scienziati Usa confermano i risultati raccolti dagli studiosi italiano con un lavoro di deduzione dei dati. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Marte - nell’acqua c’è ossigeno sufficiente alla vita : gli Usa confermano lo Studio italiano : I risultati di una ricerca del California Institute of Technology conferma i dati raccolti dagli studiosi italiani

L’herpes causa l’Alzheimer? Uno Studio svela il legame nel 50% dei casi : La causa dell’Alzheimer potrebbe essere più comune di quanto non si pensi: il virus Hsv1 (Herpes simplex virus 1), quello che provoca l’herpes labiale ma anche encefaliti, risulterebbe infatti “collegato a oltre un caso su 2” della forma di demenza che preoccupa sempre di più la comunità scientifica, i medici e i sistemi sanitari. Una revisione pubblicata su ‘Frontiers in Ageing Neuroscience’ suggerisce nuove ...

Porta a porta - Franco Bechis in Studio : 'Ecco cosa c'è dietro l'accusa di Luigi Di Maio da Bruno Vespa' : ... non ha via di fuga: 'Se succedono cose di questo tipo, non vai in tv a spararle ad alzo zero, ma la prima cosa che fai è chiedere una riunione con il premier, la Lega e il ministro dell'Economia e ...

Usa - sosia di Melania Trump nuda nello Studio Ovale : il video del rapper T.I. fa discutere : Mentre Trump lascia la Casa Bianca a bordo del suo elicottero, il rapper T.I. prende s'insedia nello Studio Ovale. Qui viene raggiunto da una...

Alzheimer - lo Studio horror : "L'alta pressione arteriosa sistemica causa la demenza senile" : L'alta pressione arteriosa sistemica può causare la demenza senile. A rivelare questo pericoloso legame è l'American Heart Association AHA. Secondo gli autori della ricerca, la pressione elevata mette a rischio la salute del cervello: "L'ipertensione sconvolge la struttura e la funzione dei vasi san

Diego Fusaro in Rai - parla di verginità e salta il collegamento. Gramellini : “Colpa di Skype”. E Mentana in Studio : “Fusaro interruptus” : “È saltato Skype”. Con questa giustificazione Massimo Gramellini durante il programma Le parole della settimana, in onda su Rai 3, ha commentato l’interruzione del collegamento del filosofo Diego Fusaro, ospite da Torino. Il professore era stato invitato in trasmissione per commentare il caso che lo vede coinvolto in prima persona: le dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata a La Zanzara, poi rivelatesi fake news, sulla ...

Vaccini causano malattie autoimmuni e cancro. Lo Studio scientifico della Dottoressa Theresa Deisher : Certo è che se la scienza con la S maiuscola cerca alternative all'alluminio come agente adiuvante qualche problema ci sarà. Anche se poco cambierà nel caso di soluzione del problema, dato che l'...