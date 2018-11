Stati Uniti | mercato lavoro sorprende con occupati ben oltre le attese

Il mistero delle sorelle saudite morte nell’Hudson. Avevano chiesto asilo politico negli Stati Uniti : Due sorelle saudite, che Avevano appena fatto richiesta di asilo politico negli Stati Uniti, sono state trovate morte sulla sponda dell’Hudson River a New York. Tala e Rotana Falea Avevano 16 e 22 anni. I loro corpi sono Stati ritrovati uno di fronte all’altro. Le ragazze erano vestite, senza segni di violenza sul corpo e imbavagliate....

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati degli Stati Uniti per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Il selfie - poi la tragedia : coppia muore negli Stati Uniti : Una foto , poi la terribile morte. Questa è la storia della sorte che è toccata ad una coppia. Drea Rose Laguillo e il suo fidanzato Sean Matteson di Okland domenica scorsa hanno raggiunto il Taft ...

Gli Stati Uniti hanno battuto la Russia nell'estrazione di petrolio - : Gli Stati Uniti dal mese di agosto sono al primo posto nel mondo per l'estrazione di petrolio, riferisce Bloomberg citando i dati dell'amministrazione energetica americana. La produzione di petrolio nel paese ad agosto è salita fino a 11,346 milioni di barili ...

Migranti - perché una marea umana si muove dall’Honduras agli Stati Uniti : Si mettono in fila, formano colonne, camminano anche per nove ore dal confine del Guatemala al Messico. Lasciano violenza, sopraffazione, povertà, a nessuno importa più di tanto che una volta arrivati al confine non sarà affatto facile attraversare quei chilometri di barriere che li separano dalla meta...

Stati Uniti : Trump contro presidente della Camera Ryan su cittadinanza per nascita : "Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e questo è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici", ha dichiarato Trump. "È ridicolo. ...

Prince of FIFA : Stati Uniti campioni - Joksan riscrive le gerarchie del calcio : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

L'auto totalmente elettrica Tesla Model 3 vola negli Stati Uniti! : ...si è messa alle spalle tutte le concorrenti del segmento berline medie premium comprese le tedesche endotermiche! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza ...

Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali : Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’incriminazione di dieci persone accusate di aver effettuato un attacco hacker ai danni di compagnie aerospaziali e di averne trafugato informazioni riservate. Gli accusati sarebbero spie cinesi che per anni hanno violato i sistemi di differenti compagnie statunitensi e non. Pare che nel periodo intercorso tra l’inizio del 2010 fino a maggio 2015, siano Stati portati degli attacchi ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in rialzo dopo un traballante inizio di settimana : Nell'ultimo mese a pesare su Wall Street sono Stati diversi fattori, dai timori degli investitori legati alle tensioni commerciali tra Usa e Cina, al rallentamento dell'economia mondiale, insieme ai ...

BDO : Italia batte Stati Uniti per attenzione alle tematiche di sostenibilità : Tale oscillazione può essere almeno in parte attribuita a una minore attenzione politica nei confronti delle tematiche di sostenibilità negli USA: l'anno scorso, la survey di BDO aveva coinciso con ...

Italia batte Stati Uniti per le tematiche di sostenibilità : ... ma che, dal punto di vista della sostenibilità, rappresentano un vantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. Possiamo comunicarlo meglio e beneficiarne di più. Favorendo, allo stesso tempo, ...