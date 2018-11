Spread sotto quota 290 | Borse in rialzo

Sprint Borse Ue con apertura Usa-Cina. Spread scende sotto 290 punti : I listini del Vecchio Continente vanno a passo rapido dopo i segnali distensivi tra Washington e Pechino sul trade in vista del G20 in Argentina. Spread in calo sotto 290 punti. A Milano attesa per i risultati degli stress test. Svettano Fca e Moncler, mentre St non risente della delusione per le guidance di Apple...

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : volano le Borse. Spread sotto 290 punti : MILANO - Ore 12:00. I mercati tornano a sperare in una soluzione 'pacifica' alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e i listini volano. A far prendere quota all'ottimismo è stata una ...

Spread Btp-Bund apre sotto 300 punti : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile sotto i 300 punti, a 297,8, contro i 298 punti base della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,37%.

Piazza Affari svetta con lo Spread sotto 300. Petrolio ai minimi da 7 mesi : Ftse Mib +0,7% grazie al rialzo delle banche e di alcuni titoli come St, Mediaset e Tenaris. Male invece i petroliferi, sulla scia del greggio. Euro in recupero in area 1,14 dollari...

Piazza Affari la migliore in Ue con Spread sotto 300. Bene Wall Street : La prudenza è stata legata alle preoccupazioni per la politica commerciale Usa, al rallentamento dell'economia cinese e al clima di attesa a meno di una settimana dalle elezioni americane di Mid-term.

Spread sotto quota 300 - Borsa in positivo e asta Bot con tassi in calo : Reazione positiva alla decisione di Standard and Poor's di confermare il rating dell'Italia. Piazza Affari in forte rialzo -

Piazza Affari vola - Spread sotto 290 : Borsa di Milano in rialzo e spread in calo sotto quota 290 punti base. Piazza Affari guadagna oltre il 2% dopo la conferma del rating ma il cambio di prospettive da stabili a negative di Standard & ...

