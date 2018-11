Spazio | il 6 novembre il lancio di MetOp-C | il satellite meteorologico europeo per

meteoweb.eu

: La Commissione #Ue, con una lettera, chiede ulteriori chiarimenti al ministero dell'Economia e compie il primo pass… - ilfoglio_it : La Commissione #Ue, con una lettera, chiede ulteriori chiarimenti al ministero dell'Economia e compie il primo pass… - vgrienti : RT @TGTGTV2000: 2-3 novembre 1957: Laika vola nello spazio La storia nell'Almanacco di oggi a cura del nostro @vgrienti #2novembre https:/… - FrenchTechMilan : Dal 7 al 9 novembre vi aspettiamo al #MiCo nello spazio #Fintech ai desk C05 e C06, per farvi conoscere le società… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il 6è in programma ildel terzoin orbita polare,-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina,-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base dieuropea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satellitiha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle previsioni del tempo. Eumetsat ospita un evento presso la propria sede di Darmstadt, da dove ilsarà operato dopo ile per la fase iniziale di messa in orbita (LEOP). I satellitihanno migliorato le previsioni meteo, ma anche il monitoraggio dell’atmosfera, della siccità e della scomparsa del vecchio ghiaccio marino artico. Il programmaè un’impresa di collaborazione tra Eumetsat ed ESA, in base alla quale ESA è responsabile per la fornitura ...