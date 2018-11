SOS collo | quando è quest’area a tradire l’età

Francia - rimpasto di governo/ Ultime notizie - Castaner è il nuovo ministro dell’interno : SOStituirà Collomb : Francia, rimpasto di governo. Ultime notizie, Castaner è il nuovo ministro dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:39:00 GMT)

FRANCIA - GERARD COLLOMB SI È DIMESSO/ Il portavoce di Macron “Nessuna crisi politica - a breve il SOStituto" : FRANCIA, GERARD COLLOMB si è DIMESSO. Ultime notizie, addio del ministro dell’interno: Macron si era opposto alla decisione del suo braccio destro che è stato però inamovibile(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Mobilità SOStenibile : Be Charge - siglato protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna : Be Charge,operatore integrato per la Mobilità elettrica, ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, che coinvolge complessivamente 5 tra i principali operatori del settore, ha l’obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture di ricarica a uso pubblico con l’installazione di oltre 1.500 colonnine attraverso il piano “Mi muovo elettrico”, che punta ad ...

Conte : "Cattedra alla Sapienza? Non SOSterrò colloquio" : "La mia nuova veste mi impone di riconsiderare la scelta. A rigore, da giurista, dico che non dovrebbero esserci conflitti di interesse. Ma impegni istituzionali mi impediscono di partecipare al ...

'Piangi - non mi interessa' - maestra prende per il collo bimbi all'asilo : SOSpesa : Pizzicotti, strattoni e vessazioni ai bambini dell'asilo. sospesa per sei mesi dall'insegnamento una maestra d'asilo di 55 anni reggiana, accusata di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti ...