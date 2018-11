Sony annuncia una PS4 Pro da 2TB per il mercato giapponese

Un salotto a tema PlayStation? Sony annuncia la sua linea di arredamento : Sony ha lanciato una nuova linea di prodotti, ma con molta probabilità non si tratta di quello che tutti noi ci potremmo aspettare dal colosso dell'intrattenimento digitale che ha ideato una delle console più diffuse al mondo.Come apprendiamo da Gamingbolt, infatti, questa volta ad essere stata lanciata è stata una nuova gamma di arredamento, avete letto bene. Si tratta in tutto e per tutto della linea di arredamento ufficiale a tema ...

Tutti i giochi annunciati da Sony per PlayStation Classic : Final Fantasy VIICool Boarders 2Intelligent QubeJumping FlashOddworld: Abe's OddyseeMetal Gear SolidGrand Theft AutoTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSyphon FilterRaymanBattle Arena ToshindenRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II TurboMr DrillerDestruction DerbyResident Evil Director's CutQualche settimana fa Sony aveva annunciato di avere in cantiere una versione mini della sua leggendaria PlayStation ...

Sony annuncia il sensore d’immagine IMX418 con global shutter e aspetto 1 : 1 : Sony IMX418 è il nuovo sensore di immagine dotato di global shutter e rapporto di aspetto 1:1, da utilizzare su droni, robot e altri prodotti simili. L'articolo Sony annuncia il sensore d’immagine IMX418 con global shutter e aspetto 1:1 proviene da TuttoAndroid.

Sony pronta a salutare PS4 con un’esclusiva non ancora annunciata? : Lo sguardo di Sony sembra essere irrimediabilmente proiettato al futuro: le voci inerenti a PS5 e più in generale alla nuova generazione videoludica sono sempre più pressanti in giro per la rete, sebbene il colosso nipponico non si sia sbottonato più di tanto in merito. Certo è che il 2019 sarà ancora prepotentemente l'anno di PS4 per un duplice motivo: da un lato c'è l'assenza di comunicazioni con adeguato anticipo dell'arrivo di una nuova ...

Sony annuncia il cambio username sul PSN : Della serie “meglio tardi che mai”, Sony ha ufficialmente annunciato l’arrivo nel 2019 di una feature tanto richiesta e attesa dai videogiocatori, ci stiamo riferendo alla possibilità di cambiare l’username sul PSN. Cambiare username PSN? Dal 2019 si può fare! A seguire la dichiarazione di Sony riguardante la suddetta funzionalità: All’inizio del 2019 sarà disponibile la ...

Sony annuncia 7 nuovi titoli della collana PlayLink : Il prossimo 18 novembre saranno 7 i nuovi videogiochi PlayLink a esordire su PlayStation 4, come ha annunciato Sony oggi stesso.I 7 nuovi titoli sono Chimparty, Sapere è Potere: Decades, Just Deal With It!, Wordhunters, Melbits World e Ticket To Ride. Come riporta PSU, anche il noto gioco di carte Uno riceverà presto funzionalità PlayLink. Chimparty è un platform cooperativo di oltre 90 livelli, e Sapere è Potere Decades si concentra sulle ...

Sony annuncia Continental Cup 2018 : un imperdibile torneo dedicato a FIFA 19 : PlayStation strizza l'occhio ai videogiocatori più competitivi e annuncia una sfida da non lasciarsi sfuggire: la Continental Cup 2018, primo torneo professionistico ufficiale di FIFA 19.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:La Continental Cup 2018 porterà i suoi campioni direttamente alla Paris Games Week (26-30 ottobre), dove avranno anche la possibilità di partecipare alla competition live che si terrà durante l'evento. Read more…

Sony annuncia la PS4 Kingdom Hearts III Edition per il mercato giapponese : Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Square Enix hanno annunciato una PlayStation 4 Kingdom Hearts III Edition per il Giappone. Verrà lanciata a fianco del gioco nel mese di gennaio 2019.Come segnala Gematsu, il pacchetto includerà una PlayStation 4 standard Jet Black con cover superiore a tema Kingdom Hearts III, un tema originale Kingdom Hearts III, confezione originale con il design di Kingdom Hearts III per la scatola di PlayStation ...

Sony annuncia ufficialmente Playstation Classic : Nel corso della giornata odierna Sony Interactive Entertainment ha annunciato in via ufficiale la riedizione della sua prima console da gioco, la Playstation, lanciata in Giappone nel 1994, e destinata a diventare il simbolo di una nuova era videoludica. Playstation Classic è il nome di questa rivisitazione in chiave moderna della console la quale, seguendo il trend delle versioni mini di NES e SNES di casa Nintendo, verrà proposta con lo ...

Sony sgancia la bomba : annunciata PlayStation Classic con data di uscita e i primi succosi dettagli : Il mondo delle miniconsole è pronto per accogliere un altro imperdibile esponente di un trend di grande successo lanciato da Nintendo. Era solo questione di tempo prima che anche Sony decidesse di entrare ufficialmente in questo settore con un vero e proprio pezzo da novanta: PlayStation Classic.L'annuncio è arrivato attraverso il PlayStation Blog e rivela i primissimi succosi dettagli di una console che sarà il 45% più piccola della PlayStation ...

Playstation Classic annunciata a sorpresa - Sony sulle orme di Nintendo : Sono trascorsi quasi venticinque anni da quanto la prima storica Playstation fece il suo esordio nel mondo dei videogiochi, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato l'inizio di un vero e proprio idillio pluriennale tra il colosso nipponico e milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Il piccolo gioiellino grigio fu infatti la prima console domestica a raggiungere il considerevole traguardo delle cento milioni di unità ...

Sony annuncia la PlayStation Classic Mini : Il sogno di molti è divenuto finalmente realtà, ci stiamo riferendo alla PlayStation Classic Mini, annunciata ufficialmente da Sony poche ore fa, prevista per Dicembre con 20 giochi pre-caricati tra cui Final Fantasy VII, Wild Arms e molti altri. La PlayStation diventa Mini A partire dal 3 Dicembre potrete mettere le mani sulla versione Mini della celebre PlayStation (originariamente lanciata nel lontano 1994). Nella ...

Sony annuncia la line-up per il Tokyo Game Show 2018 : Come segnala Gematsu Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha inaugurato il suo sito ufficiale dedicato al Tokyo Game Show 2018, rivelando la sua line-up e il programma degli eventi per la manifestazone.Qui sotto è possibile leggere l'elenco dei giochi protagonisti dell'imminente TGS 2018: PlayStation VR Read more…