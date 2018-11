Sollevamento pesi | Mondiali 2018 | Mirko Zanni a caccia dell’impresa nel gruppo B dei 67

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : MIRCO SCARANTINO BRONZO IRIDATO! L’azzurro conquista la prima medaglia della spedizione e riscatta la delusione di Anaheim : MIRCO SCARANTINO compie un’autentica impresa e conquista la medaglia di BRONZO di totale ai Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi nella categoria -55 kg. Il 23enne nativo di San Cataldo ha portato a termine una gara molto solida e pulita con cinque prove valide su sei, approfittando dei passi falsi del vietnamita Lai Gia Thanh e del nordcoreano Kwak Un Bom e sconfiggendo per un soffio il rivale spagnolo Josue Brachi Garcia ed il ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Thunya Sukcharoen fa incetta di medaglie nei 45 kg - Alessandra Pagliaro si ferma ai piedi del podio : Si assegnano le prime medaglie nei Mondiali 2018 di Sollevamento Pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con la finale dei 45 kg femminili nel segno della thailandese Thunya Sukcharoen, che vince lo strappo sollevando 80 kg, confermando il titolo dello scorso anno, imponendosi poi anche nello slancio con 106 kg, per un totale di 186 kg. Il podio è identico per tutte e tre le specialità, con l’altra thailandese Chiraphan Nanthawong ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 2 novembre. Tutti gli azzurri in gara : Domani si disputerà la seconda giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat, in Turkmenistan, con l’assegnazione dei primi due titoli iridati del programma. Nel pomeriggio italiano andranno in scena i gruppi A delle categorie -45 kg femminile e -55 kg maschile, con Alessandra Pagliaro e Mirco Scarantino che si giocheranno un posto sul podio sia nel totale che nelle singole specialità di slancio e strappo. Saranno ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca subito Alessandra Pagliaro e Mirco Scarantino per sbloccare il medagliere : Dopo una prima giornata in cui hanno gareggiato i primi atleti nei gruppi di seconda fascia, tra cui un eccezionale Sergio Massidda autore del record mondiale youth nei -55 kg, domani si comincia a fare sul serio ad Ashgabat (in Turkmenistan) con le prime due “finali” dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi, primo evento valido ai fini della qualificazione olimpica a Tokyo 2020. L’Italia si gioca subito due calibri ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Sergio Massidda da record nei 55kg - bene anche Lucrezia Magistris : E’ partita quest’oggi l’edizione 2018 dei Mondiali di Sollevamento Pesi, che quest’anno si svolgono ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan, con l’Italia subito protagonista, grazie al giovanissimo Sergio Massidda. Il classe 2002 ha conquistato infatti il primo posto nel gruppo B dei 55 kg, sfoderando una prestazione da 236 kg totali, e 131 kg di slancio, eguagliando così il record mondiale youth. Il sardo ha provato ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirko Zanni a caccia di una complicata conferma sul podio iridato di strappo : Tra due giorni cominceranno i Mondiali 2018 di Sollevamento pesi ad Ashgabat, in Turkmenistan, con l’Italia che proverà in tutti i modi ad eguagliare il bottino di tre medaglie di bronzo (due di specialità ed una di totale) raccolte l’anno scorso ad Anaheim. L’unico azzurro medagliato nell’ultima rassegna iridata che gareggerà in Turkmenistan sarà Mirko Zanni (Antonino Pizzolato è fuori causa per un piccolo problema al ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Pagliaro - Bordignon - Scarantino e Zanni le punte azzurre : Tra due giorni prenderanno il via i Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi ad Ashgabat, in Turkmenistan. La rassegna iridata di quest’anno assume una doppia importanza dato che sarà il primo evento valido per il ranking mondiale che assegnerà i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono tredici gli atleti azzurri iscritti alla kermesse iridata, di cui 8 donne e 5 uomini. Andiamo ad analizzare le ambizioni di tutti i componenti della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirco Scarantino ad Ashgabat per cancellare l’ultima delusione iridata sognando una difficile medaglia : I Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi sono ormai alle porte, infatti le prime gare prenderanno il via giovedì 1 novembre ad Ashgabat, in Turmenistan. Una delle punte di diamante della spedizione azzurra è sicuramente Mirco Scarantino, che sarà impegnato nella categoria 55 kg (non olimpica) venerdì 2 novembre alle ore 16.00 italiane. Il 23enne azzurro è reduce da una stagione complicata in cui ha dovuto cedere lo scettro di Campione ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna nelle categorie pesanti : I Campionati Europei Junior e Under 23 di Sollevamento pesi di Zamosc (Polonia) sono andati in archivio con lo svolgimento di un’ultima giornata in cui sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale giovanile nelle categorie pesanti degli U23. Oggi non ha gareggiato nessun sollevatore azzurro, con l’Italia che ha chiuso la competizione con il bottino record di 16 medaglie conquistate di cui 5 ori. Nella ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Alessandro Vinci è nono nei -105 kg Junior. L’Italia chiude con 16 medaglie! : Oggi si è disputata la settima e penultima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Per l’Italia ha gareggiato l’ultimo atleta di questa rassegna (domani non ci saranno azzurri in gara) nella categoria -105 kg Juniores maschile: Alessandro Vinci. L’azzurrino non è riuscito a fare meglio di una nona posizione di totale con 323 kg, frutto di uno strappo ...

Sollevamento pesi - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima tappa i Mondiali 2018 : Tra cinque giorni cominceranno i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi e con essi avrà inizio anche il percorso che porterà 196 atleti ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La rassegna iridata di Ashgabat (Turkmenistan) sarà infatti il primo evento valido ai fini del ranking mondiale che assegnerà ben 182 pass olimpici. Saranno 14 gli eventi di Sollevamento pesi che si disputeranno alle Olimpiadi nipponiche, suddivisi in 7 categorie di peso ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Matteo Curcuruto settimo nei 94 kg Juniores : Oggi si è svolta la sesta giornata di gare dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. L’unico rappresentante dell’Italia è stato Matteo Curcuruto nei -94 kg Junior maschili, il quale ha disputato una discreta prova ma lontano dalla zona podio sia nel totale che nelle classifiche di specialità. Il bottino della nazionale italiana rimane dunque bloccato a quota 16 ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 1 a sabato 10 novembre si disputeranno i Campionati Mondiali 2018 di Sollevamento pesi ad Ashgabat, in Turkmenistan. La rassegna iridata assume una doppia importanza considerando che verrà considerata come prima tappa valida nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’appuntamento più importante del quadriennio. I migliori sollevatori al mondo si sfideranno nell’arco di dieci giornate di gare in cui ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Cristiano Ficco commette tre nulli di strappo ed è ultimo nei -85 kg Junior : Dopo quattro giornate ricche di soddisfazioni e di medaglie è arrivata la prima battuta d’arresto dell’Italia ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Zamosc, in Polonia. Le speranze azzurre erano riposte su Cristiano Ficco (unico italiano in gara oggi), reduce da una stagione stellare in cui ha vinto tre ori ai Giochi del Mediterraneo ed ha conquistato il titolo europeo e olimpico Youth, che è salito in pedana nell’ultima ...