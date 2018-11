Sky Sport MotoGP HD | Diretta Gp Malesia 1 - 4 Novembre In chiaro differita TV8

Milan-Genoa : match visibile sui canali SkySport e online su SkyGo : Questa sera, alle ore 20:30, il Milan di Gennaro Gattuso affronterà allo Stadio San Siro di Milano il Genoa allenato da Ivan Juric. Le due squadre si sfideranno nel recupero della prima giornata, match che non venne disputato lo scorso mese di agosto a causa della tragedia del ponte di Genova. I rossoneri arrivano al match odierno dopo aver battuto in casa la Sampdoria 3-2, grazie ai gol messi a segno da Cutrone, Higuain e Suso. I rossoblu, ...

Goal Deejay : al via la nuova edizione su Sky Sport - dal 31 ottobre 2018 : A partire da domani, mercoledì 31 ottobre 2018, avrà inizio la nuova edizione di Goal Deejay, l'ormai storico programma di Sky Sport che unisce calcio e musica, giunto alla dodicesima edizione.La nuova edizione di Goal Deejay andrà in onda su Sky Sport Serie A, canale 202 di Sky, a partire dalle ore 23:15, e sarà condotta dal rapper Jake La Furia. Il secondo passaggio della puntata andrà in onda su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, alle ...

Instagram Sky Sport : siete 1 milione. I post con più interazioni. FOTO : Un traguardo importante raggiunto dal nostra pagina Instagram, diventata sempre più la vostra pagina di riferimento: 1 milione di follower! Passione, emozioni e anche commozione: qui ripercorriamo ...

Juventus - Cancelo in esclusiva a Skysport.it : 'Ronaldo merita il Pallone d'Oro - con lui favoriti per la Champions' : Non molla nulla, pur essendo il calciatore migliore del mondo. La Juventus è sempre stato un grande club ma ora, con Cristiano, agli occhi degli avversari si è trasformata nella squadra favorita per ...

Osborne Clarke sbarca su Sky Sport 24 con un approfondimento sul Diritto dello Sport : Dal 30 ottobre Osborne Clarke sbarca su SkySport24. Capello e Bozza saranno ospiti dell'approfondimento sul Diritto dello Sport L'articolo Osborne Clarke sbarca su Sky Sport 24 con un approfondimento sul Diritto dello Sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calendario Serie A - partite 11^ giornata : il palinsesto SkySport e Dazn : Prosegue l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A, la prossima settimana si giocheranno le partite valide per l'undicesima giornata di questa stagione. Un campionato sempre più spezzatino che si giochera' tra venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 novembre. Ad aprire la prossima giornata sara' il Napoli di mister Ancelotti e come sempre le varie partite saranno trasmesse tra i canali a pagamento di SkySport [VIDEO]e la piattaforma web ...

Diretta Napoli-Roma in streaming e in televisione : visibile sui canali SkySport e su SkyGo : Questa sera alle ore 20:30 si disputera' il big match di Serie A, Napoli-Roma [VIDEO]. La squadra allenata da Carlo Ancelotti arriva a questa partita dopo aver battuto in trasferta l'Udinese con il risultato di 3-0. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, nell'ultimo match di campionato disputato hanno perso 0-2 allo Stadio Olimpico contro la Spal. Il Napoli parte con il favore dei pronostici, la Roma però difficilmente lascera' il ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su Sky Sport : Grande novità per la Pallanuoto italiana: la Pro Recco, squadra pluriscudettata e tra le più forti a livello internazionale, vedrà trasmesse tutte le proprie partite della Champions League 2018-2019 in diretta TV su Sky Sport, dalla Regular Season alla Final 8 in programma ad Hannover. Di pochi minuti fa l’annuncio: per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della ...

Pallanuoto - su Sky Sport tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2018-2019 : Su Sky Sport anche le due sfide con l'altra italiana impegnata in LEN Champions League, l'AN Brescia . Proprio la partita contro i bresciani, sarà la prima a essere trasmessa su Sky Sport Arena , ...

Diretta Napoli-Roma in streaming e in televisione : il match visibile domani su SkySport : Ritorna l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A e anche questa settimana sono in programma una serie di appuntamenti decisamente imperdibili. Nel dettaglio, infatti, la super sfida di questa settimana sara' quella che vedra' scendere in campo Napoli e Roma, impegnate nella sfida di domani, domenica 28 ottobre, in programma alle ore 20.30, la quale potra' essere vista in Diretta televisiva e in streaming online [VIDEO]sui canali a ...

Empoli-Juve di stasera visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : stasera, alle ore 18:00, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli ospitera' allo Stadio Carlo Castellani la Juventus [VIDEO] di Massimiliano Allegri. I biancoblu arrivano al match odierno dopo aver pareggiato 3-3 contro il Frosinone. I bianconeri, invece, nell'ultima partita di campionato disputata hanno pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro il Genoa di Ivan Juric. Sulla carta la Juventus è nettamente favorita, l'Empoli però può fruttare il fattore ...