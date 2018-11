Siti per affittare case vacanze a stranieri

Referendum Atac : ecco i requiSiti per votare 11 novembre : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del Referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

Malesia : venerdì poSitivo per Dovizioso. Lorenzo in forse : E’ iniziato in modo positivo per Andrea Dovizioso il weekend di gara sul circuito di Sepang, dove domenica alle ore 15:00 locali (le 8:00 in Italia) si correrà il GP della Malesia. Il pilota del Ducati Team ha infatti concluso la giornata al secondo posto, con il crono di 1:59.697 ottenuto nella prima sessione del […] L'articolo Malesia: venerdì positivo per Dovizioso. Lorenzo in forse sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Attese poSitive per Newell Brands : Chiusura dell'1 novembre Brillante rialzo per Newell Brands , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,03%. Operatività odierna: Le azioni di ...

Domeniche gratis al museo : il 4 novembre oltre 480 Siti culturali aperti in tutta Italia : Domenica 4 novembre sono aperti e gratuiti per le "Domeniche gratis al museo" 480 siti culturali tra cui musei, aree archeologiche, ville e castelli. L'iniziativa che compie 4 anni, apre le porte a tanti grandi e piccoli siti del patrimonio culturale Italiano: sarà un'occasione per riscoprire il nostro meraviglioso paese senza spendere un euro.Continua a leggere

New York : sviluppi poSitivi per Tiffany : Protagonista la gioielleria americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,14%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Seduta poSitiva per Piazza Affari. Caute le borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a un'Europa incolore. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 , che evidenzia un incremento dello 0,...

Segno poSitivo per la borsa di New York : Partenza positiva per la borsa americana , dopo la buona chiusura della vigilia e in attesa delle trimestrali di Apple e Starbucks che verranno diffuse a mercati chiusi. In avvio l'indice Dow Jones ...

Il comparto finanziario in Italia è in territorio poSitivo - +1 - 26% - - seduta effervescente per Banco di Desio e della Brianza : Scambi in positivo per il settore finanziario Italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha aperto a 10.534,65 in crescita ...

Andamento poSitivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 00% - - giornata euforica per Class Editori : L' Indice dei servizi di consumo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.534,...

Andamento poSitivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 41% - - seduta effervescente per Banco di Desio e della Brianza : Il Comparto bancario a Piazza Affari continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.001,96 in ...

Il settore automotive dell'Italia brillante - +1 - 61% - - guizzo poSitivo per Sogefi : brillante l'andamento del comparto italiano auto e ricambi . Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell' EURO STOXX Automobiles & Parts , che rimbalza di 8,45 punti rispetto alla ...

Svelati requiSiti minimi e massimi per Battlefield 5 in versione PC : DICE ed Electronic Arts hanno svelato finalmente e per la prima volta i requisiti PC minimi e massimi per Battlefield 5. Il gioco uscirà il 20 novembre per PC, PS4 e Xbox One. minimi Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 (64 bit) Processore (AMD): AMD FX-8350 Processore (Intel): Core i5 6600K Memoria: 8 GB di RAM Scheda Video (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050/ NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) Scheda Video ...

Battlefield 5 : svelati i requiSiti di sistema minimi e consigliati per PC : Battlefield 5 è l'attesissimo FPS di Electronic Arts che sarà presto disponibile per piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 novembre 2018.Presentato in pompa magna all'E3 2018, il gioco ci prospetta una serie di novità nel panorama videoludico di Battlefield. Un gameplay più frenetico, ma anche una progressione competitiva dell'online e, a differenza di CoD: Black Ops 4, una campagna con cui calarci nella seconda guerra ...

Piazza Affari rafforza la linea di trincea - poSitivi per forza : ... ieri l' Istat ha anche comunicato l'aumento del tasso di disoccupazione al 10,1% a conferma del fatto che le previsioni di crescita fissate dal Governo italiano, nel Documento di economia e finanza, ...