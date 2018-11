Simona Ventura a Verissimo | “Anni difficili con i miei figli” La terribile confessione

Simona Ventura : 'Gerò? Lo amo - ma ho bisogno di una pausa per ritrovare l'intesa' : Simona Ventura torna a Verissimo per un'intervista a cuore aperto con il pubblico del sabato pomeriggio di canale 5. '

Simona Ventura zittisce tutti - il post in difesa del figlio Niccolò : 'Niente droghe - solo oppioidi per calmare i dolori' : Simona Ventura , la celebre conduttrice televisiva che è ritornata al successo con la prima edizione del dating show di Canale 5 'Temptation Island Vip', è tornata alla ribalta della cronaca per un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui suoi profili nei principali social network di condivisione, dove ha chiarito per completezza d'informazione una notizia trapelata nei giorni ...

Verissimo - Simona Ventura : ‘Sapevo dei tradimenti di Stefano. Amo Gerò ma siamo in pausa’ : “Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Queste le parole di Simona Ventura ospite a Verissimo, parlando della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Cattaneo. Reduce dal successo di Tempation island su Canale 5, in cui alcune coppie hanno messo alla prova il loro amore, anche la conduttrice del reality ha messo in ...

Teo Mammucari presenta La Pupa e il Secchione : arriva Simona Ventura? : La Pupa e il Secchione 2019: Teo Mammucari conduttore Torna a furor di popolo La Pupa e il Secchione, il reality di Mediaset che vede donne fisicamente molto attraenti accoppiati a dei secchioni, uomini studiosi, con un titolo di studio o con interessi prevalentemente intellettuali e poco portati alla vita sociale, ma questa volta i ruoli potrebbero essere anche ribaldati. Il settimanale Spy nel nuovo numero in edicola venerdì 31 ottobre rivela ...

Simona Ventura accanto al figlio Niccolò nel momento più difficile : Un faccia a faccia durissimo con i suoi aggressori, dopo tanta paura e dolore: Simona Ventura ha scelto di stare accanto al figlio Niccolò Bettarini in uno dei momenti più difficili della sua vita. In questi giorni infatti si è svolta la prima udienza del processo contro gli aggressori del primogenito di Super Simo, che nel luglio scorso è stato accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Il 19enne è arrivato in tribunale insieme ...

Simona Ventura smentisce la rottura con Gerò Carraro - ma rivela : "Non so cosa sia l'amore" : Dopo il successo di Temptation Island Vip, torna a parlare sulle colonne del settimanale Novella 2000 Simona Ventura, che ha voluto smontare una volta per tutto il pettegolezzo che la vede ormai lontana sentimentalmente dall'imprenditore Gerò Carraro.Intervistata in occasione dell'evento Tutto Sposi di Napoli, la conduttrice piemontese ha colto l'occasione per evidenziare l'infondatezza delle voci che hanno diffuso nelle scorse settimane ...