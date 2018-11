Simona Ventura a cuore aperto | Sapevo dei tradimenti ma stavo zitta Gerò? Lo amo

Teo Mammucari presenta La Pupa e il Secchione : arriva Simona Ventura? : La Pupa e il Secchione 2019: Teo Mammucari conduttore Torna a furor di popolo La Pupa e il Secchione, il reality di Mediaset che vede donne fisicamente molto attraenti accoppiati a dei secchioni, uomini studiosi, con un titolo di studio o con interessi prevalentemente intellettuali e poco portati alla vita sociale, ma questa volta i ruoli potrebbero essere anche ribaldati. Il settimanale Spy nel nuovo numero in edicola venerdì 31 ottobre rivela ...

Simona Ventura accanto al figlio Niccolò nel momento più difficile : Un faccia a faccia durissimo con i suoi aggressori, dopo tanta paura e dolore: Simona Ventura ha scelto di stare accanto al figlio Niccolò Bettarini in uno dei momenti più difficili della sua vita. In questi giorni infatti si è svolta la prima udienza del processo contro gli aggressori del primogenito di Super Simo, che nel luglio scorso è stato accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Il 19enne è arrivato in tribunale insieme ...

Simona Ventura smentisce la rottura con Gerò Carraro - ma rivela : "Non so cosa sia l'amore" : Dopo il successo di Temptation Island Vip, torna a parlare sulle colonne del settimanale Novella 2000 Simona Ventura, che ha voluto smontare una volta per tutto il pettegolezzo che la vede ormai lontana sentimentalmente dall'imprenditore Gerò Carraro.Intervistata in occasione dell'evento Tutto Sposi di Napoli, la conduttrice piemontese ha colto l'occasione per evidenziare l'infondatezza delle voci che hanno diffuso nelle scorse settimane ...

Niccolò Bettarini - chiesti 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura : Il pm di Milano Elio Ramondini ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese, e ha spiegato che è ancora aperta, invece, l’inchiesta per individuare gli altri presunti responsabili del tentato omicidio. ...

Niccolò Bettarini - chiesti 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura : Il pm di Milano Elio Ramondini ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese, e ha spiegato che è ancora aperta, invece, l’inchiesta per individuare gli altri presunti responsabili del tentato omicidio. ...

Niccolò Bettarini - chieste 4 condanne a 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura : Meritano una condanna a 10 anni di carcere ciascuno i quattro ragazzi che all'alba del 1 luglio scorso aggredirono con 8 coltellate Niccolò Bettarini fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. E' la ...

Niccolò Bettarini - chieste 4 condanne a 10 anni per gli aggressori del figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore : Il pm di Milano, Elio Ramondini, ha chiesto quattro condanne a 10 anni di carcere nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. “Ho provato solamente rabbia nel rivederli – ha detto il giovane, che era in aula, ai cronisti – e credo nella ...

E' successo in TV - 28 ottobre 2012 : Simona Ventura ci riprova con Cielo! che Gol (video) : Maggio 2011, finisce un'era: Simona Ventura lascia la Rai e Quelli che il Calcio dopo 10 anni di conduzione. Pochi mesi dopo viene arruolata nella squadra di Sky nel ruolo di giudice della quinta edizione di X Factor. E' nella stessa famiglia che nel 2012 scelse di riprendere il mix fra calcio e intrattenimento in TV, lo fa con Cielo! Che golLa trasmissione (nata grazie all'acquisizione da parte di Sky di un pacchetto di diritti televisivi ...

Simona Ventura a La Pupa e il Secchione 3? Novità sul ritorno del programma : La Pupa e il Secchione, Simona Ventura conduttrice della terza edizione? Simona Ventura potrebbe essere la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione. Ritornerà alla luce nel 2019 un vecchio programma televisivo che nessuno ha dimenticato. E come si potrebbe mai dimenticare un “esperimento sociale” di questo tipo? I primi conduttori sono stati Enrico […] L'articolo Simona Ventura a La Pupa e il Secchione 3? Novità sul ritorno ...

Simona VENTURA/ Video - lo scherzo de Le Iene finisce male : "Non ci casco - vi ho creato io!" : A margine della presentazione di Tutto fa Brodway, lo spettacolo teatrale di Pio e Amedeo, SIMONA VENTURA vIene fermata da Le Iene: lo scherzo non va proprio come previsto.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Simona Ventura conduttrice de La Pupa e il Secchione? : La Pupa e il Secchione 2019: arriva Simona Ventura? Da alcune settimane circola l’indiscrezione secondo cui in casa Mediaset si starebbe pensando di riportare in televisione uno dei programmi cult del primo decennio Duemila. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, il reality andando in onda solo per due edizioni in cui venivano accoppiate donne fisicamente molto attraenti con dei ‘secchioni’, uomini studiosi, con un titolo e ...

Simona Ventura a TvBlog : "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista : Lo scorso 25 ottobre Pio e Amedeo hanno presentato presso l'Università IULM di Milano, il più prestigioso ateneo legato alla comunicazione in Italia, il loro nuovo spettacolo Tutto fa Broadway, nel corso di un evento moderata da Simona Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura a TvBlog: "le battute di Pio e Amedeo devono essere prese alla leggera" | Video Intervista pubblicato su TvBlog.it 26 ottobre 2018 10:47.

Simona Ventura e Gerò Carraro - crisi rientrata : ‘Sono ancora fidanzata’ : Sembra rientrata la crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro. Se nelle scorse settimane si erano rincorse voci secondo cui la coppia si sarebbe detta addio, ora è la stessa conduttrice a dire che le cose in realtà procedono nella giusta direzione. Ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 24 ottobre, Super Simo spiega: “Tutto bene, sono ancora fidanzata. Diciamo che in un rapporto di otto anni possono esserci alti e ...

Simona Ventura - una Iena prova a farle uno scherzo ma lei lo gela : "Vi ho creati io!" : "Vi ho inventati io!" è solito dire Pippo Baudo in una delle sue tante imitazioni. A pronunciare la frase però oggi è stata un'altra star del piccolo schermo, Simona Ventura. Con chi ce l'aveva però la conduttrice? Con Michele Cordaro, un inviato de Le Iene, "colpevole" di aver provato ad incastrare Super Simo in una candid camera di quelle che spesso si vedono in onda nel programma di Italia 1.Ma andiamo con ordine: Simona Ventura oggi è ...