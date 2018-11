Sicilia | emergenza maltempo | torrenti esondati e strade trasformate in fiumi

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Emergenza maltempo in Sicilia : l’on. Musumeci ringrazia l’Esercito : Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : in soccorso arriva l’Esercito : A seguito del Maltempo che ha colpito la Sicilia sud-orientale nelle ultime ventiquattr’ore, già dalla prima mattinata, le Autorità locali hanno chiesto il concorso delle Forze Armate per attività di immediato soccorso alla popolazione. In particolare, l’Esercito è intervenuto, su richiesta della prefettura di Catania, impiegando 33 militari e 4 veicoli tattici del 62° reggimento fanteria “Sicilia” della Brigata “Aosta”. Inoltre, sono stati resi ...

Emergenza maltempo in Sicilia - nel Siracusano la gente si rifugia sui tetti : Pioggia battente, nubifragi, fiumi esondati, gente sui tetti e automobilisti intrappolati nelle auto sommerse da acqua e fango. E’ stata una notte da tregenda, quella passata, per buona parte della Sicilia orientale, soprattutto per le province di Catania e Siracusa, ma anche per quelle di Enna e Messina. ...

Animali - WWF : in Sicilia continua l’emergenza bracconaggio - uccisa a fucilate giovane aquila di Bonelli : “In provincia di Trapani è stato commesso un nuovo gravissimo atto di bracconaggio, l’ennesimo crimine di natura. La vittima –riporta in una nota WWF Italia – questa volta è Pumba, un’esemplare della rara e minacciata aquila di Bonelli, nato questa primavera e sorvegliato da maggio dalla squadra del progetto LIFE ConRaSi, grazie ad un trasmettitore satellitare che l’animale indossava sul dorso. Il giovane rapace è stato ...