Si spegne a 84 anni Mario Segale | l' uomo che ispirò il nome di Mario

Vasco Brondi spegne Le Luci Della Centrale Elettrica : "Concludo un progetto iniziato 10 anni fa" : Un nuovo album che raccoglie dieci anni di carriera e un nuovo inizio per Vasco Brondi che abbandona il nome Le Luci Della Centrale Elettrica. S'intitola '2008-2018 tra la via Emilia e la via Lattea' il nuovo capitolo discografico del cantautore di Ferrara, in uscita venerdì 5 ottobre in formato doppio cd (un best of e un 'live in studio') e che segnerà anche l'ultimo disco firmato con il nome utilizzato fino ad oggi."Sento di ...