Si allontana da casa in auto | paura per una giovane donna di San Giuseppe Vesuviano

Gay : Arcigay - invalido al 100% allontanato da casa nel Napoletano : Un invalido di 40 anni, gay, è stato allontanato dall'abitazione di famiglia in un centro nel Napoletano ed è costretto a vivere in un sottoscala in precarie condizioni igieniche. Lo denuncia l'Arcigay di Napoli, che si è messa in contatto con il sindaco del Comune, il quale a sua volta ha assicurato il proprio intervento per riuscire a trovare una sistemazione dignitosa all'uomo. ...

Alessandria - si allontana da casa e si uccide nella Panda con la pistola del marito : Daniela Valiante, la 47enne di Gavi scomparsa venerdì 12 ottobre, è stata trovata cadavere nei boschi di Grondona. Si sarebbe tolta la vita sparandosi. Oltre al marito, Daniela lascia un figlio in tenera età. .Continua a leggere

Bari - malata d'Alzheimer si allontana da casa : Rosa Cillis scomparsa al Madonella : L'82enne Rosa Cillis è scomparsa ieri mattina alle 11.30 nel quartiere Madonnella. L'anziana, affetta da un principio di Alzheimer, indossava la stessa casacca gialla che potete vedere in foto e un ...

Topi in casa - aiuto : come allontanarli : Dalla lana d’acciaio alla menta piperita passando per gli ultrasuoni, i metodi più validi per liberarsi della fastidiosa...

Come allontanare le zanzare da casa : Dalle zanzariere agli oli essenziali, ecco tutti i rimedi per liberare l'appartamento dagli insetti più odiati dell'estate

Elena Boschi - fossi stata in Conte - avrei allontanato Casalino : Elena Boschi dice la sua sul caso Casalino scoppiato qualche giorno fa L’esponente del Pd ha poi parlato del caso Casalino, con le registrazioni del portavoce di Conte che in pochi minuti hanno fatto il giro del web e dei giornali sollevando un polverone intorno al Movimento Cinque Stelle e intorno al premier. Lo stesso Casalino è poi finito al centro delle polemiche dopo l’editoriale pubblicato da L’Espresso che ha portato alla luce lo ...

Pechino Express - Adriana Volpe fa una battuta su Giancarlo Magalli. Lui : “L’antipatia non diminuisce allontanandosi da casa” (con tanto di cacchette sullo sfondo) : Game, set, match. Si riapre una disputa che sembrava ampiamente conclusa, quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che a inizio 2017 aveva tenuto incollati i telespettatori de I Fatti Vostri agli schermi, tra frecciatine in tv e scambi di opinione via stampa o social. Ora, complice una battuta della conduttrice impegnata come concorrente nell’adventure reality Pechino Express, ecco un nuovo scambio verbale a distanza tra i due che per ...

Maltrattamenti in famiglia - 74enne allontanato da casa : L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sulmona ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 74enne sulmonese, responsabile dei reati di Maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e lesioni personali aggravate e tentato omicidio nei confronti del figlio. Nella mattinata del 19 agosto scorso, sul numero di emergenza “113” del ...