Serie B | Verona-Cremonese 1-1 | a Caracciolo risponde Arini

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : l’ex Mandorlini stoppa gli scaligeri al Bentegodi [FOTO] : 1/15 Foto Paola Garbuio/LaPresse 02 novembre 2018 Verona (vr) ...

Serie B - Hellas Verona-Cremonese in diretta tv : partita in chiaro venerdì su Rai Sport : Nel weekend verrà disputata la 11ª giornata del campionato di Serie B. Ad aprire il turno sarà l’anticipo tra Hellas Verona e Cremonese alle ore 21.00 di venerdì 2 novembre 2018. I tifosi potranno vedere la diretta tv in chiaro su Rai 1, con streaming su Rai Play. Il match sarà di scena allo stadio Bentegodi e metterà di fronte i ragazzi di Fabio Grosso, che proveranno a balzare al comando della classifica in attesa che giochi il Pescara, e ...

Serie B : Pescara - pari nel finale e primo posto. Vince il Palermo - cade il Verona : Equilibrio e risultati in bilico fino all'ultimo respiro nella 10ª giornata di Serie B, con una classifica che si è delineata soltanto negli ultimi minuti del turno infrasettimanale. Il colpo di reni ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Serie B - Pescara 1° k.o. - il Verona batte il Perugia e accorcia. Si sblocca il Livorno : Nona giornata di Serie B con grandi sorprese: il Pescara si ferma in casa contro il Cittadella, è il primo k.o. in campionato per gli abruzzesi. Ne approfitta il Verona, che nella sfida delle 18 ...

Serie B : Verona-Perugia 2-1 : ANSA, - VERONA, 27 OTT - Il Verona in rimonta batte il Perugia con la rete del grande ex Di Carmine. Una vittoria sofferta contro una squadra, quella umbra, che sciupa clamorosamente la palla del ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Serie B Verona-Perugia : dirige Marinelli. Padova-Spezia : Piscopo : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato cadetto. Si comincia venerdì 26 ottobre con Palermo-Venezia, Pezzuto, alle 21. Sabato, alle 15, Benevento-Cremonese, Di ...

Serie B 4^ Giornata, Volano Benevento, Palermo e Verona: Martedì 25 turno infrasettimanale. La quarta Giornata del campionato di Serie B è