Serie A Bologna | Danilo e Dijks parzialmente in gruppo

Serie A Bologna - Palacio sempre più insostiuibile : Bologna - Tutta un'altra storia, per il Bologna , quando Palacio c'è. Forse è un caso ma l'argentino torna contro il Torino e il Bologna e confeziona due gol; poi va in campo contro il Sassuolo a ...

Basket - 4a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince a Pesaro e raggiunge Venezia. Grande vittoria di Cremona a Bologna : Sono due le squadre al comando a punteggio pieno dopo la quarta giornata della Serie A di Basket. Alla netta vittoria di Venezia contro Trento nell’anticipo, ha risposto il successo dell’Armani Exchange Milano contro la VL Pesaro per 97-82. Una partita sempre in controllo per la squadra di Simone Pianigiani, che aveva chiuso avanti di undici punti il primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio. Diciannove punti di Mike James ed ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Comincio a vedere la mia squadra» : REGGIO EMILIA - È un Filippo Inzaghi orgoglioso, dopo il pareggio del suo Bologna sul campo del Sassuolo. Queste le parole del tecnico rossoblu a Sky Sport: " Peccato, avevamo fatto la bocca alla vittoria, soprattutto per la prestazione di squadra. Preso il primo gol ingenuamente su una ripartenza, poi il secondo su un intervento molto dubbio. ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Cremona vince sul campo della Virtus Bologna 84-66 : Il primo incontro della domenica della quarta giornata di Serie A Basket 2018-2019 ha regalato un risultato molto inaspettato: la Vanoli Cremona si è imposta sul campo della Virtus Bologna con un rotondo 84-66, dopo un primo tempo estremamente equilibrato concluso con gli ospiti avanti di un solo punto. Per la Vanoli si tratta del terzo successo in campionato, mentre per la Virtus arriva la seconda sconfitta, entrambe giunte alla Land Rover ...

Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Sassuolo-Bologna– Gol e emozioni nel derby emiliano del Mapei Stadium. A Modena va in scena Sassuolo-Bologna, gara che termina 2-2 al termine di 90′ divertenti e giocati a viso aperto dalle due squadre. Un punticino che riavvicina momentaneamente gli uomini di De Zerbi alla zona Europa, mentre i felsinei di Inzaghi salgono a quota 9 […] L'articolo Highlights Serie A Sassuolo-Bologna 2-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Basket - Serie A : Cremona batte Virtus Bologna 84-66 - terzo successo per la Vanoli : Virtus Bologna-Cremona 66-84, la cronaca Sacripanti lancia in quintetto il giovane Berti, che dà il suo contributo sotto canestro con i primi punti della sua stagione. Le Vu Nere si aggrappano in ...

