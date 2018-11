ilfattoquotidiano

: Se anche l’amata Moka soccombe davanti al nuovo che avanza - Pechiarit : Se anche l’amata Moka soccombe davanti al nuovo che avanza - TutteLeNotizie : Se anche l’amata Moka soccombe davanti al nuovo che avanza - PasqualeVacca12 : RT @dajeprof: Amo la pioggia. L’ho sempre amata perché cade e se ne frega di tutto, se ne frega di chi la aspetta e di chi la detesta. Lei… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Fa male dirlo, ma sembra purtroppo che non ci siano molte speranze. Lastandoall’attacco violento ad opera di cialde e capsule. Bialetti, l’azienda che produce la macchina da caffè, la nostra amatissima macchina dell’omino coi baffi, ha molti debiti (circa 69 milioni di euro) e poche chance di farcelaall’agguerrita e tecnologica concorrenza. Laè stata compagna di vita, alleata dei nostri piaceri, misura dei nostri risvegli,dei dolori e delle fatiche nelle nottate che abbiamo vissuto e ancora viviamo. Il suo borbottìo finale accompagna e scandisce il nostro tempo, e ci costringe all’attesa che non mistifica e non tradisce. E’ infatti il segno che la vita va assaporata, sorseggiata, tenuta in mano con amore. Questotempo invece vuole che sia tutto pronto, nega al nostro piacere ogni attesa, decide che ...