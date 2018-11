SCUM | grazie al nuovo aggiornamento potrete aumentare la lunghezza del vostro

eurogamer

(Di venerdì 2 novembre 2018)ha ricevuto oggi ilWild Hunter che permetterà ai giocatori di investire punti abilità nelladel proprio "arnese", oltre a fornire nuovi modi per cacciare.Come riporta VG247, i possessori delloSupporter Pack riceveranno un "aiutino" di 5 centimetri extra da applicare allabase (del gingillo). Gli sviluppatori hanno immaginato che questa caratteristica potesse dare fastidio ad alcuni, di conseguenza è stata introdotta una censura opzionale per coprire le vergogne. Ovviamente il numero totale di punti abilità da investire durante la creazione del personaggio non cambierà, dunque potrebbe non essere una buona idea investire troppi punti nelladelarnese.Come detto sopra, la patch introduce anche nuove abilità per cacciare, come quella base per arco e frecce, utili per affrontare piccoli animali e altri giocatori. Sono ...