Scommesse | Palermo a caccia del primo posto | la vittoria con il Cosenza è a bassa quota

(Di venerdì 2 novembre 2018) L’occasione è grande: ilospita domani ile va adei tre punti che significano. Almeno fino a lunedì, quando la capolista Pescara (che comunque ha una partita in più) giocherà in casa con il Lecce e potrà riprendersi il primato. I trader Stanleybet.it accordano un chiaro favore ai rosanero, visto che il segno «1» plana fino a 1,57. Ilfinora in casa ha ottenuto in casa 2 vittorie e 2 pareggi, un’altra «X» è data a 3,55. Da parte sua, ilin trasferta ha raccolto soltanto 2 punti in 5 partite (2 pareggi e 3 sconfitte): ilblitz esterno moltiplicherebbe per 7 la scommessa. Nelle ultime due gare al Barbera ilnon ha largheggiato: 1-0 al Crotone e 1-1 con il Venezia. Stavolta però potrebbe scapparci il risultato da Over, esito dato a, 1,60. Nella corsa alnon va dimenticato il ...