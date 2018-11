Samsung Galaxy S10 | niente scanner dell’iride | arriva il Face Unlock?

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Uno degli aspetti più interessanti da valutare sui Samsung Galaxy una volta installato l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sarà senza ombra di dubbio Always On Display. Chiaramente il discorso riguarderà in prima battuta i Samsung Galaxy S9 ed S8, al punto che già un paio di settimane fa sulle nostre pagine ci siamo soffermati sulla questione, raccogliendo alcune anticipazioni per comprendere effettivamente cosa dovremo aspettarci ...

La Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie porterà su Samsung Galaxy S9 la possibilità di risvegliare lo schermo con un doppio tocco del dito.

Scalda i motori il Samsung Galaxy S9 : in arrivo la beta di Android Pie in Europa - uscita vicina : Necessario come non mai un approfondimento per quanto concerne il Samsung Galaxy S9, in relazione al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. O comunque a proposito dell'avvio del programma beta anche qui in Europa. Di recente abbiamo analizzato soprattutto alcune anticipazioni software legate al pacchetto software, come è normale che sia e come avvenuto nella giornata di ieri, ma è normale che in tanti si chiedano quali ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Samsung Galaxy S10 dovrebbe sacrificare il riconoscimento dell'iride, il sistema di sblocco introdotto sullo sfortunato Galaxy Note 7 e mai più abbandonato

Alcune specifiche Samsung Galaxy X o F : lo smartphone pieghevole prende forma : Emergono quest'oggi nuovi dettagli circa il Samsung Galaxy X o F, il primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, che rischia di diventare il vero crack del prossimo anno. Stando a quanto appena riportato da SamMobile, il produttore avrebbe apparentemente finalizzato le specifiche relative al display di questo dispositivo, che si comporterà da smartphone e da tablet, come già preannunciato in diverse occasioni da DJ Koh, CEO della divisione ...

Sono numerosi i dispositivi a non aver ancora ricevuto Android 8.1 Oreo e tra questi fino ad ora vi era anche il Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)

Attesa finita per Samsung Galaxy S7 : dal 2 novembre download dell’aggiornamento XXS3ERJ2 : Ci sono novità piuttosto interessanti per gli utenti che sono ancora legati al Samsung Galaxy S7. Dopo la piena distribuzione persino sui modelli 3, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ora possiamo annunciare finalmente la disponibilità dell'aggiornamento di ottobre per tutti coloro che dispongono del modello no brand commercializzato con la sigla ITV. Come potrete immaginare, si tratta della variante maggiormente ...

Rimandata la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : primi report non entusiasmanti : Uno dei punti di forza per il Samsung Galaxy Note 9, almeno sulla carta, dovrebbe essere la durata della batteria. Da sempre l'autonomia rappresenta un plus non indifferente per tutti coloro che decidono di puntare su un modello appartenente a questa famiglia e, come è giusto che sia, c'era grande curiosità attorno al top di gamma 2018 coi primi riscontri sul campo. Come stanno andando le cose oggi 2 novembre? Proviamo a fare un punto della ...

Tramonta lo scanner dell’iride sui Samsung Galaxy S10 : due soluzioni distinte per modelli : Lo scanner dell'iride sui Samsung Galaxy S10 non troverà mai posto. La modalità di riconoscimento biometrico avrebbe fatto il suo tempo secondo l'azienda e sarebbe il momento di passare oltre, anche nell'ottica di alcune scelte di progettazione e di design ben definite. A dichiararlo è la fonte coreana più che autorevole Etnews, vediamo con quali dettagli. Lo scanner dell'iride è stato introdotto per la prima volta su un Samsung Galaxy in ...

Nuovi indizi su Samsung Galaxy F - il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo : Uno smartphone Samsung, con sigla SM-900FU, è in fase di test negli USA: potrebbe essere il primo dello della serie Samsung Galaxy F. L'articolo Nuovi indizi su Samsung Galaxy F, il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept - mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo : mentre un noto designer ci mostra come potrebbe essere la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10, scopriamo un brevetto per un particolare sistema di controllo. L'articolo Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept, mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo proviene da TuttoAndroid.

Complicatissimo lo sbarco di AR Emoji su Samsung Galaxy S7 : situazione oggi 1 novembre : Ci sono moltissimi utenti che in questi mesi si sono chiesti se il Samsung Galaxy S7 potesse essere in grado di ricevere un aggiornamento contenente le cosiddette AR Emoji, funzione fino a qualche tempo fa esclusiva dei Samsung Galaxy S9 e che di recente ha messo piede anche sui vari S8 in commercio in Italia (proprio due settimane fa il cerchio si è chiuso coi modelli Wind e Tre, stando anche ad un nostro apposito articolo). Come stanno le cose ...