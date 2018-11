Samsung Galaxy S10 avrà un lettore ultrasonico nel display | e la sua tecnologia sarà

Alcune specifiche Samsung Galaxy X o F : lo smartphone pieghevole prende forma : Emergono quest'oggi nuovi dettagli circa il Samsung Galaxy X o F, il primo smartphone pieghevole del colosso di Seul, che rischia di diventare il vero crack del prossimo anno. Stando a quanto appena riportato da SamMobile, il produttore avrebbe apparentemente finalizzato le specifiche relative al display di questo dispositivo, che si comporterà da smartphone e da tablet, come già preannunciato in diverse occasioni da DJ Koh, CEO della divisione ...

Android 8.1 Oreo sbarca sui Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) e Galaxy A3 (2017) mentre non arriverà sul Lenovo Tab 4 10 Plus : Sono numerosi i dispositivi a non aver ancora ricevuto Android 8.1 Oreo e tra questi fino ad ora vi era anche il Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) L'articolo Android 8.1 Oreo sbarca sui Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) e Galaxy A3 (2017) mentre non arriverà sul Lenovo Tab 4 10 Plus proviene da TuttoAndroid.

Attesa finita per Samsung Galaxy S7 : dal 2 novembre download dell’aggiornamento XXS3ERJ2 : Ci sono novità piuttosto interessanti per gli utenti che sono ancora legati al Samsung Galaxy S7. Dopo la piena distribuzione persino sui modelli 3, come avrete notato dal nostro articolo di qualche giorno fa, ora possiamo annunciare finalmente la disponibilità dell'aggiornamento di ottobre per tutti coloro che dispongono del modello no brand commercializzato con la sigla ITV. Come potrete immaginare, si tratta della variante maggiormente ...

Rimandata la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : primi report non entusiasmanti : Uno dei punti di forza per il Samsung Galaxy Note 9, almeno sulla carta, dovrebbe essere la durata della batteria. Da sempre l'autonomia rappresenta un plus non indifferente per tutti coloro che decidono di puntare su un modello appartenente a questa famiglia e, come è giusto che sia, c'era grande curiosità attorno al top di gamma 2018 coi primi riscontri sul campo. Come stanno andando le cose oggi 2 novembre? Proviamo a fare un punto della ...

Tramonta lo scanner dell’iride sui Samsung Galaxy S10 : due soluzioni distinte per modelli : Lo scanner dell'iride sui Samsung Galaxy S10 non troverà mai posto. La modalità di riconoscimento biometrico avrebbe fatto il suo tempo secondo l'azienda e sarebbe il momento di passare oltre, anche nell'ottica di alcune scelte di progettazione e di design ben definite. A dichiararlo è la fonte coreana più che autorevole Etnews, vediamo con quali dettagli. Lo scanner dell'iride è stato introdotto per la prima volta su un Samsung Galaxy in ...

Nuovi indizi su Samsung Galaxy F - il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo : Uno smartphone Samsung, con sigla SM-900FU, è in fase di test negli USA: potrebbe essere il primo dello della serie Samsung Galaxy F. L'articolo Nuovi indizi su Samsung Galaxy F, il cui firmware è in fase avanzata di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept - mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo : mentre un noto designer ci mostra come potrebbe essere la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10, scopriamo un brevetto per un particolare sistema di controllo. L'articolo Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept, mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo proviene da TuttoAndroid.

Complicatissimo lo sbarco di AR Emoji su Samsung Galaxy S7 : situazione oggi 1 novembre : Ci sono moltissimi utenti che in questi mesi si sono chiesti se il Samsung Galaxy S7 potesse essere in grado di ricevere un aggiornamento contenente le cosiddette AR Emoji, funzione fino a qualche tempo fa esclusiva dei Samsung Galaxy S9 e che di recente ha messo piede anche sui vari S8 in commercio in Italia (proprio due settimane fa il cerchio si è chiuso coi modelli Wind e Tre, stando anche ad un nostro apposito articolo). Come stanno le cose ...

Funzionamento Samsung Galaxy X : il 7 novembre illustrato lo smartphone pieghevole : Il Samsung Galaxy X non sarà realtà dal prossimo 7 novembre, giornata in cui comunque ne sapremo di più sul suo conto, come promesso dallo stesso produttore asiatico, e riportato sulle pagine di 'androidauthority.com'. A margine della Samsung Developer Conference, che aprirà i battenti proprio in quella data, i dirigenti del brand sudcoreano si preoccuperanno di mostrare ai presenti l'interfaccia utente che caratterizzerà il primo smartphone ...

Samsung Galaxy S6 - S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di ottobre : Samsung non si dimentica di Galaxy S6, Galaxy S6 edge e Galaxy S6 edge Plus e rilascia in Italia un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di ottobre 2018. L'articolo Samsung Galaxy S6, S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone flessibile di LG al CES 2019 - forse anche il Samsung Galaxy X : Lo smartphone flessibile di casa LG potrebbe arrivare al CES 2019 di Las Vegas, come del resto il Samsung Galaxy X, almeno secondo gli ultimi rumors. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore coreano starebbe lavorando strenuamente per portare il dispositivo all'evento del prossimo gennaio, così da dominare la scena di questo nuovo segmento almeno nel primo periodo. Parliamo in questi termini in quanto è ormai risaputo che ...

Fortunati i Samsung Galaxy S9 : modalità DeX senza dock con Android Pie : Un'altra delle grandi novità in programma per il Samsung Galaxy S9 a partire dall'aggiornamento ad Android 9.0 Pie potrebbe consistere nella possibilità di attivare la modalità DeX senza necessità di ricorrere ad una specifica dock. Vi siete spesso trovati improvvisamente fuori casa e nelle condizioni di dover utilizzare il vostro dispositivo in modalità DeX, non avendo però con voi una dock (succede più spesso di quanto si pensi)? Sappiate ...

DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo : Tante novità in casa Samsung: nuova modalità DeX per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, AR Emoji su Samsung Galaxy J7 Duo e molto altro. L'articolo DeX dockless su Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie e AR Emoji sul Samsung Galaxy J7 Duo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : fotocamera da 48 megapixel : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S10, che di solito coincide con il Mobile World Congress che si tiene a Barcellona a fine febbraio. Le voci su questo nuovo smartphone però leggi di più...