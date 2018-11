Sabato di grande calcio con i big match Fiorentina-Roma e Arsenal-Liverpool | quote e

sportfair

(Di venerdì 2 novembre 2018)diin giro per l’Europa con: eccoe pronostici di Planetwin365 Domani alle 18:00scendono in campo per la 159esima volta in Serie A. Al Franchi arrivano due formazioni a pari punti (15), a tre lunghezze dalla zona Champions. L’obiettivo per entrambe sono i 3 punti che mancano da un po’: due punti nelle ultime tre giornate per i viola, mentre i giallorossi hanno ottenuto un pareggio a Napoli dopo aver perso in casa con la Spal. Per planetwin365 i favoriti sono proprio questi ultimi: il “2” dellaè offerto a 2,60. Per il pari è prevista una quota di 3,35, mentre la vittoria dellaè invece in lavagna a 2,72. Spulciando le statistiche il segno Goal si è verificato in tre degli ultimi quattro scontri diretti al Franchi: non un caso che sia dato a 1,58 contro il 2,28 del No Goal. ...