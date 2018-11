Rugby | Test Match novembre 2018 | parla Michele Campagnaro Il capitano azzurro | “Abbiamo

Rugby - Test Match novembre 2018 : si comincia nel week-end. Inghilterra-Sudafrica il clou - Nuova Zelanda in Giappone : Inizio soft, con sole quattro partite: scattano domani, sabato 3 novembre, i Test Match autunnali per quanto riguarda il Rugby. Sono quattro gli incontri che si disputeranno, tutti davvero molto interessanti: andiamo a presentarli. 06.45 Giappone-Nuova Zelanda I numero uno al mondo All Blacks volano in Giappone, dove l’anno prossimo tenteranno l’assalto alla Coppa del Mondo. I nipponici li abbiamo visti in scena a giugno contro ...

Rugby femminile - Test Match Italia-Scozia : programma - orario e tv : Non solo il Rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle. Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 ...

Calendario Test Match Rugby - il programma di tutte le partite di sabato 3 novembre. Gli orari e come vederle in tv : Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte sabato 3 con ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Irlanda. A Chicago formazioni sperimentali - gli azzurri ci provano : Primo appuntamento per quanto riguarda i Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri, guidati da Conor O’Shea, se la vedranno sabato sera alle 21 (ora italiana) a Chicago con l’Irlanda. Subito una prova durissima per la selezione tricolore che affronterà la squadra numero due del ranking mondiale, oltre che vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni con incluso Grand Slam. I precedenti spingono ancor di più ...

Test Match Rugby - Italia-Irlanda : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Domani inizia la finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby e l’Italia si prepara ad un probante poker di sfide, che però inizierà al di fuori dei confini nazionali, contro l’Irlanda, che al momento è la formazione europea più in forma, vincitrice dell’ultimo Sei Nazioni, e che nel ranking mondiale insidia la leadership della Nuova Zelanda. La sfida si giocherà negli USA, nello stato dell’Illinois, ...

Rugby - l’Irlanda si prepara al Test Match con l’Italia : ecco il XV scelto da coach Schmidt : Il ct dell’Irlanda ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia al “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre Joe Schmidt, responsabile tecnico della Nazionale Irlandese, ha ufficializzato la formazione che sabato 3 novembre affronterà l’Italia al “Soldier Field” di Chicago, Match inserito nell’evento “The Rugby Weekend” che sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 15 locali, 21 in Italia. Due sono i giocatori senza ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : nuovo capitano dell’Italia sarà Manuela Furlan. Succede a Sara Barattin : Il ricambio generazionale in atto nella Nazionale italiana di Rugby femminile a partire da oggi passa anche dal cambio della fascia da capitano, che non sarà più indossata da Sara Barattin, bensì da Manuela Furlan, 30enne estremo in forza al Villorba, che esordirà con i nuovi gradi affidatile domenica 4 novembre a Calvisano contro la Scozia. Lo ha annunciato oggi al sito federale il CT della Nazionale italiana Andrea Di Giandomenico, che però ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Conor O’Shea conferma la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda : Mancano poco più di due giorni a Italia-Irlanda di Rugby, primo Test Match internazionale della finestra autunnale che riguarda la nostra Nazionale. Gli azzurri sono già a Chicago, dove stanno rifinendo la preparazione in vista della sfida ai detentori del Sei Nazioni. Il sito federale ha riportato la conferenza stampa odierna. Oggi il CT azzurro Conor O’Shea ha confermato la formazione annunciata una settimana fa durante la presentazione ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre - quattro gli stranieri : Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i Test Match autunnali di Rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di Rugby per gli incontri di novembre. Di seguito i 35 convocati ...

Calendario Test Match Rugby Novembre 2018 : tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : La finestra autunnale dei Test Match di Rugby si aprirà per la Nazionale italiana sabato 3 Novembre con la trasferta negli States che vedrà opposti gli azzurri ai detentori del Sei Nazioni dell’Irlanda: si giocherà alle ore 21.00 italiane a Chicago e la gara sarà visibile su DAZN. Dopo la parentesi nordamericana si rientrerà in Italia per tre Test mach casalinghi, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY: sabato 10 a Firenze contro ...

Calendario Test Match Rugby Novembre 2018 : le date e gli orari di tutte le partite. Il programma completo : Novembre è il mese in cui si apre la finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si sfidano per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale. Si parte con pochi Match ...

Rugby - iniziato il raduno della Nazionale femminile : domenica il Test Match contro la Scozia : Presso il Pata Stadium di Calvisano andrà in scena l’amichevole tra la Nazionale italiana femminile e la Scozia È iniziato nel primo pomeriggio di oggi il raduno della Nazionale femminile in vista del Test Match di domenica prossima, 4 novembre, contro la Scozia al Pata Stadium di Calvisano (Brescia, calcio d’inizio ore 13.45). Il primo atto di questo avvio di stagione azzurro è stata la conferenza stampa di presentazione del Match ...

DAZN punta ancora sul Rugby : a novembre i test match con Irlanda-Italia : L’offerta d DAZN si rinnova costantemente e punta anche ad accontentare chi ama il rugby. Dopo le emozioni di Guinness PRO14, Heineken Champions Cup ed European rugby Challenge Cup su DAZN, per gli appassionati della palla ovale, a novembre è tempo dei test match autunnali delle nazionali. L’appuntamento da non perdere è per sabato 3 […] L'articolo DAZN punta ancora sul rugby: a novembre i test match con Irlanda-Italia è stato ...

Rugby – Gli azzurri a Chicago - le sensazioni di Biagi in vista del test match : “possiamo mettere in difficoltà l’Irlanda” : Le sensazioni di Biagi alla vigilia del test match tra la Nazionale italiana di Rugby e quella irlandese in programma a Chicago Lavoro in palestra nella mattinata e nel pomeriggio seduta di allenamento al “Toyota Park” di Chicago per la Nazionale Italiana Rugby che nella giornata di ieri ha iniziato ufficialmente la settimana di preparazione per il primo test match autunnale del 2018 in calendario sabato 3 novembre alle 15 locali (21 in ...