Rugby | Campagnaro parla da capitano | “orgoglioso di questa Nazionale”

sportfair

: #Rugby, #TestMatch #novembre2018: parla Michele #Campagnaro. Il #capitano #azzurro: 'Abbiamo voglia di dimostrare i… - OA_Sport : #Rugby, #TestMatch #novembre2018: parla Michele #Campagnaro. Il #capitano #azzurro: 'Abbiamo voglia di dimostrare i… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Michele Campagnaro pronto alla sfida della Nazionale Italianacontro l’Irlanda, le parole delazzurro Atmosfera delle grandi occasioni al “Soldier Field” di Chicago dove la Nazionale Italiananella mattinata odierna americana ha tastato per la prima volta da vicino il prato dell’iconico stadio dei Chicago Bears di Football Americano durante il Captain’s Run con la pioggia che ha accompagnato l’Italia per tutta la durata del lavoro sul campo. Al termine del consueto allenamento di rifinitura che precede il giorno di gara, Michele Campagnaro ha parlato ai microfoni dei giornalisti per la prima volta con i gradi di: “Sarà una sfida di certo avvincente e con tante incognite. Entrambe le squadre hanno a disposizione due rose con giocatori giovani che hanno tanta voglia di mettersi in mostra. Dal canto nostro daremo il massimo per mostrare sul campo ...