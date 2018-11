Rosanna Vaudetti oggi | ecco come è diventata E il suo sogno | “Voglio tornare in tv”

caffeinamagazine

(Di venerdì 2 novembre 2018) Un’icona sexy della televisione di un tempo. Ma di andare in pensione non ne ha alcuna intenzione: parliamo diche sogna disul piccolo schermo televisivo. La donna,ottant’anni, si è raccontata in una lunghissima intervista concessa al settimanale Spy. La, nota per essere stato il primo volto apparso su Rai 2 e prima persona andata in onda sulla televisione a colori in Italia, oltre ad annunciare per quasi quarant’anni le trasmissioni della TV di Stato italiana ha anche condotto anche numerose rubriche e trasmissioni di successoGiochi senza frontiere e commentato per diversi anni l’Eurovision Song Contest. Il 14 novembre 1998 ha annunciato, durante una puntata di Carràmba che fortuna condotta da Raffaella Carrà, il suo ritiro dall’attività di signorina buonasera dopo 37 anni di servizio: è stata la seconda ...