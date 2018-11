Rosanna Vaudetti | a 80 anni la vendetta dell' annunciatrice Rai | ' Chi mi ha fatto fuori'

Rosanna Vaudetti a 80 anni sono pronta per tornare in tv : Rosanna Vaudetti oggi ha 80 anni ed è una delle più celebri “signorine buonasera” della tv italiana è pronta a ritornare in tv. Lo rivela in esclusiva al settimanale “Spy”, in edicola da venerdì 2 novembre. “Con mio marito il regista e sceneggiatore Antonio Moretti ho scritto il soggetto di una serie: le protagoniste sono due ex annunciatrici in pensione che si trasformano in detective”. “Io e Maria Giovanna Elmi saremmo ...