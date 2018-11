Ronaldinho | passaporto ritirato per abuso edilizio L' avvocato | ' Misura illegale'

Ronaldinho - passaporto ritirato per abuso edilizio : ROMA - Ronaldinho continua a fare notizia, specie in patria, anche adesso che non gioca più. Il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul ha infatti disposto il sequestro del passaporto dell'ex ...

Ronaldinho - passaporto ritirato per abuso edilizio : RIO DE JANEIRO - Ronaldinho continua a fare notizia, specie in patria, anche adesso che non gioca più. Il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul ha infatti disposto il sequestro del passaporto ...

