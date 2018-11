Romina Power su Ylenia al Maurizio Costanzo Show | Fino a prova contraria è

Romina Power sulla figlia Ylenia al Maurizio Costanzo Show : «È viva - fino a prova contraria...» : E ieri all'affermazione di Maurizio Costanzo , avrebbe risposto così: ' fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si ...

Ylenia Carrisi - parla Romina Power. L’intervista al Maurizio Costanzo Show : Al Bano e Romina Power ancora insieme ospiti del Maurizio Costanzo Show seduti vicini su un unico divano dove tra sorrisi e battuti si sono punzecchiati. La coppia che ha fatto innamorare gli italiani dopo tanti anni si ritrovano ancora insieme ed emozionano parlando anche della loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. L’intervista è iniziata con Maurizio Costanzo che ha tentato di saperne di più sulla loro situazione sentimentale, ma i due, ...

Al Bano e Romina Power al Maurizio Costanzo Show : balli e frecciatine sul divorzio : Al Bano e Romina Power tornano insieme in televisione dopo l’ospitata a Ballando con le stelle la scorsa primavera. L’occasione ora è il Maurizio Costanzo Show. La puntata del 31 ottobre si preannuncia ricca di colpi di scena. Al Bano e Romina appaiono più affiatati che mai. Ridono, si divertono e ballano ancora una volta insieme un lento con tanto di casquet che mostra quanto siano in sintonia. In fondo, tutte le volte che salgono ...

Sguardi d’intesa tra Romina Power e Al Bano durante un ballo : Sul palco del “Maurizio Costanzo Show”, in onda mercoledì 31 ottobre in seconda serata su Canale 5, Rieccoli di nuovo insieme AlBano e Romina. Un ballo lento e travolgente. Sguardi d’intesa e sorrisi., come se il tempo non fosse mai passato. La coppia non si è sottratta alle richieste del pubblico ha ballato. Al Bano e la Romina Power hanno anche cantato “Felicità”, quella che hanno ritrovato dopo anni di ...

Storie italiane : Kabir Bedi - il suicidio del figlio e il bacio con Romina Power : Un genio dell’informatica. Così Kabir Bedi descrive il figlio che nel 1997 a soli 26 anni si tolse la vita. L’attore ne parla ospite di Storie italiane nella puntata in onda lunedì 15 ottobre. Ospite del salotto di Eleonora Daniele l’indimenticabile Sandokan racconta: “Improvvisamente accadono cose che non capiamo… abbiamo pensato fosse depressione e per quasi due anni abbiamo provato a curare questa condizione, ma ...

LAVINIA BIAGIOTTI FESTEGGIA 40 ANNI / Party esclusivo per la stilista : ospiti Ronn Moss e Romina Power : LAVINIA BIAGIOTTI FESTEGGIA 40 ANNI con un Party esclusivo organizzato nel maniero di famiglia. Tra gli ospiti più attesi ci saranno l'attore Ronn Moss e Romina Power.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Vieni da me - pesantissimo messaggio a Romina Power di Al Bano Carrisi : 'Ecco la differenza tra me e te' : In studio da Caterina Balivo a Vieni da me c'era Al Bano Carrisi . Inevitabili le domande sul suo rapporto con Romina Power , al centro di mille gossip. E a rivolgergliele, queste domande, sono due ...

Loredana Lecciso - la foto di Albano Carrisi che scatena i fan : malizioso sospetto - pugnalata a Romina Power : Da Loredana Lecciso un segnale d'amore per Albano Carrisi . Ne sono convinti i fan che la seguono su Instagram, dove la showgirl pugliese ha pubblicato una foto che ritrae il marito, con cui sarebbe ...