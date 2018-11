Roma | Papa Francesco celebra defunti a cimitero Laurentino

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre

Roma : Papa presiederà Messa 2 novembre a cimitero Laurentino : Roma – Il 2 novembre Papa Francesco presiede la Messa al cimitero Laurentino. Le Messe con i vescovi ausiliari negli altri cimiteri. Il Santo Padre presiedera’ la celebrazione eucaristica alle ore 16. Ad accogliere il Pontefice, il cardinale vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare Paolo Lojudice, il cappellano monsignor Claudio Palma. Le Messe negli altri cimiteri con i vescovi ausiliari. La catechesi del cardinale Luis ...

Spal - Bonifazi : 'Mamma e papà laziali - il gol alla Roma doppia gioia per loro' : Il difensore della Spal Kevin Bonifazi parla a del gol realizzato alla Roma: 'Con il fatto che i miei sono tifosi laziali - riporta Il Corriere dello Sport - hanno vissuto la gioia in maniera amplificata proprio dall'appartenenza. Sono stati felici, poi tutto è andato scemando perché mi hanno pensato solo come figlio riversando ogni attenzione su ...

Roma-Spal - Missiroli : 'Di Francesco è il mio secondo papà' : Il centrocampista della Spal Simone Missiroli ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni sul suo ex tecnico Di Francesco che sabato sfiderà all'Olimpico. Missiroli è un giocatore di rendimento, ma poco reclamizzato: idea sbagliata? 'Perché nei primi tre ...

È qui la Festa del Cinema : Roma è in noir. E Michael Moore incontra il Papa : Sarà un noir a tinte fortissime, Bad Times at El Royale - 7 sconosciuti a El Royale diretto da Drew Goddard, interpretato da Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson e Jon Hamm, ad ...

Moon arrivato a Roma. Vedrà Mattarella e il Papa : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è giunto in Italia. L'aereo di Stato su cui viaggia Moon, proveniente da Parigi, nell'ambito di una missione in Europa dal 13 al 21 ottobre, è atterrato all'...

Il Papa fa avere i gelati a centro che ospita i migranti ai Castelli Romani : «Sentitevi a casa» : A 'Mondo Migliore' sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico. Il cardinale, salutandoli, ha detto loro: 'Vi porto il saluto di questo uomo vestito ...

Questura di Roma : Migranti - nessuna tensione a Rocca di Papa : Roma – La Questura di Roma “smentisce integralmente quanto riportato da alcuni organi di informazione che, in occasione dell’arrivo a Rocca di Papa degli immigrati provenienti da Messina, hanno fatto riferimento a “cortei contrapposti”, ad “altissima tensione” e addirittura a “guerra civile”. Nel sottolineare che l’arrivo degli immigrati e’ avvenuto in condizioni di totale ...

Migranti - i 100 della Diciotti arrivati a Rocca di Papa. Folla divisa - tra saluti Romani e cartelli con scritto ‘Welcome’ : Da un lato il canto ‘Bella ciao‘ e i cartelli con la scritta ‘Welcome‘, dall’altro l’Inno d’Italia e i saluti romani. È la scena che si sono trovati davanti i Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, al momento del loro arrivo in pullman al centro di prima accoglienza ‘Mondo migliore’ a Rocca di Papa, comune vicino a Roma. Dopo il naufragio, il trasferimento a bordo del pattugliatore ...

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa tra saluti Romani e Bella Ciao. "Ora siete liberi - il vostro incubo è finito" : Hanno trascorso ore e ore in pullman, dalla Sicilia fino ai Castelli romani. Un intero giorno per un'altra tappa del loro lungo viaggio, dopo la traversata in mare dalla Libia, dopo il soccorso della Guardia Costiera italiana, dopo lo stallo in mare e poi in porto a Catania a bordo della nave Diciotti, dopo il trasferimento all'hotspot di Messina. Nella notte sono arrivate al centro Auxilium di Rocca di Papa, accolti da due diverse fazioni: da ...

Castelli Romani - i migranti della Diciotti martedì al “Mondo Migliore” di Rocca di Papa : L’aria è frizzantina in questo lunedì di fine agosto ai Castelli Romani e il sole è alto sulla via dei Laghi che dalla Capitale conduce allo specchio lacustre di Castel Gandolfo. Il panorama è suggestivo, immerso nel verde proprio come lo è “Mondo Migliore” il centro indicato da Papa Francesco, di ritorno dall’Irlanda, come destinazione dei migrant...