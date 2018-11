Roma | ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con unadolescente - Spunta una pista

Sono di donna le ossa ritrovate nella Nunziatura di via Po a Roma : Roma, 31 ott., askanews, - Da un primo esame visivo effettuato in loco, Sono di una donna almeno alcune delle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di via Po 27, a Roma. I resti erano sepolti ...

Caso Emanuela Orlandi - ritrovate ossa nella sede della Nunziatura : indagini del Vaticano e della Procura di Roma : ossa ritrovate nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica in via Po, a Roma: è la scoperta, su cui indaga per omicidio anche la Procura, che potrebbe dare una svolta al Caso di ...

