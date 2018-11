Roma | Di Francesco | ' Voglio più aggressività | De Rossi mancherà almeno una settimana'

Roma - Di Francesco in emergenza : “De Rossi non convocato - out anche con il Cska. Su Pastore e Kluivert…” : L’allenatore giallorosso dovrà fare a meno di De Rossi in occasione della sfida contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi “Siamo in ritardo rispetto alle altre ma c’è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi sta avanti, non mi piace adesso dire che lotteremo per il quarto posto. Il Milan dopo il derby era sotto e aver vinto 2 gare gli ha permesso di accorciare, nelle ultime 7 abbiamo perso solo una ...

Roma. Oggi alle 16 Papa Francesco per la prima volta al Laurentino : Ama, in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un articolato programma di celebrazioni religiose e iniziative civili oltre

Roma - Di Francesco può sorridere : Pastore e Kluivert verso il recupero : Manolas e De Rossi vengono monitorati di giorno in giorno, ma le buone notizie da Trigoria arrivano da Pastore e Kluivert, il cui rientro potrebbe essere più veloce del previsto. L'argentino e l'...

Napoli-Roma. Francesco Totti distratto allo stadio : ecco cosa guarda : Buffo siparietto di Francesco Totti al San Paolo di Napoli in occasione della partita Napoli-Roma. A segnalare il fatto è stata la pagina satirica ‘’Non leggerlo’’ su Twitter. Ma andiamo con ordine. Con il gol iniziale segnato da El Shaarawy e il pareggio a tempo quasi scaduto di Mertens, che ha permesso al Napoli di agguantare in extremis la Roma la tensione sulla tribuna era palpabile. La squadra di Ancelotti ha salvato la sua imbattibilità ...

Napoli-Roma - Di Francesco : “Gli azzurri hanno meritato il pareggio finale” : Napoli-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Napoli-Roma, Eusebio Di Francesco, tecnico dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio subito nei minuti finali: “Dispiace aver preso gol al 90′, ma il Napoli ha meritato alla fine per quella che è stata la partita, anche perché […] L'articolo Napoli-Roma, Di Francesco: “Gli azzurri ...

Roma-Napoli - è un pareggio giusto tra due squadre in ‘salute’ : Di Francesco ‘studia’ alla grande la partita ma la reazione della squadra di Ancelotti è veemente : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Roma e Napoli, due squadre sicuramente in salute e che giocano il miglior calcio del campionato italiano. Anche la partita di oggi è stata emozionante, match di grande intensità ed anche con ottime giocate dal punto di vista tecnico, il risultato di 1-1 può essere considerato giusto. Scatto da parte della Roma di ...

Napoli-Roma 0-1 diretta live : infortunio De Rossi - tegola per Di Francesco [VIDEO] : 1/29 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma - Di Francesco : “il Napoli è in forma” : “Il Napoli in Champions League meritava la vittoria col Psg, ho visto una squadra in ottima condizione di forma fisica e mentale. Noi col Cska invece ci siamo ritrovati rispetto alla partita con la Spal. Domani mi aspetto la stessa prestazione dello scorso anno al San Paolo, deve esserci il desiderio di fare una grande gara senza la quale non riusciremo a venire fuori con un risultato importante. L’avversario è forte, è la ...

Roma - Di Francesco : "A Napoli per iniziare la rimonta" : Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Rischiamo di non rientrare in Champions, non possiamo più sbagliare"

Napoli-Roma - Di Francesco in conferenza : “Ritrovati” : Napoli-Roma– Una settimana fa la Roma incappava nel clamoroso ko casalingo contro la Spal. Uno dei momenti più bassi della gestione Di Francesco, una sconfitta che ha mostrato una Roma molto simile a quella vista in avvio stagione, quando i giallorossi faticavano nel trovare la giusta condizione fisica e mentale. In settimana però la Roma […] L'articolo Napoli-Roma, Di Francesco in conferenza: “Ritrovati” proviene da ...

Di Francesco : 'Roma squadra imprevedibile - a volte anche per me. Serve desiderio' : ROMA - 8 mesi fa la Roma trionfò al San Paolo contro il Napoli con una doppietta di Dzeko. Quella prestazione è la stella polare da inseguire per Di Francesco anche nella sfida di domani contro gli ...

Roma - Di Francesco : "Col Cska ci siamo ritrovati. Ora le altre devono temerci" : Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma. Getty A Napoli la Roma di Di Francesco cerca punti importanti in ottica Champions. L'obiettivo è replicare la buona prestazione in Champions contro il Cska ...

FRANCESCO TOTTI HA TRADITO ILARY BLASI 13 ANNI FA?/ Flavia Vento diceva “A Roma mi volevano menare” : FRANCESCO TOTTI e il presunto flirt con Flavia Vento: nell'autobiografia "Un Capitano" il calciatore smentisce la notte d'amore con la showgirl e conduttrice televisiva (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Roma : dopodomani inizia mostra dedicata a Francesco Totti : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, a Roma, verra’ inaugurata la mostra ‘Francesco, il calciatore’ un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei ...