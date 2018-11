Roma | cultura | 20-21 luglio Mark Knopfler a Caracalla

Essere Umano - Essere Rom : arte - cultura - storia e spiritualitA' del popolo Romanì : Nonostante la 'generosa visibilità' attribuitagli dalla cronaca nera, la popolazione rom è pari a circa solo lo 0,24% della popolazione italiana. Rom? Diciamo meglio 'popolo Romanì', che comprende le ...

Campidoglio - la cultura a Roma nel fine settimana : Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini e genitori al Museo di Zoologia . Si parlerà dell'opera del pittore Nino Costa Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 domenica 14 ...

Da Corto Maltese agli aliciotti - il programma Romano della Giornata europea della cultura ebraica domenica 14 ottobre : Ricco il programma romano della Giornata europea della cultura ebraica, promossa dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e giunta alla diciannovesima edizione. Un tema inedito farà da fil rouge ...

Roma : elenco degli appuntamenti culturali del fine settimana : Roma – Roma capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attivita’. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdi’ 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre. Continuano le attivita’ culturali nei Musei Civici- promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali- con numerose proposte tra cui ...

Festa della cultura tartara a Roma - : Grandi festeggiamenti in programma il 12 ottobre 2018 al Centro Russo di Scienza e cultura a Roma per celebrare la giornata della cultura tartara all'insegna della collaborazione, dell'amicizia e del ...

Anche Romano Prodi alle Giornate ravennati del Dipartimento di Beni culturali : Romantica e recente, l'espressione "via della seta" restituisce il senso di un mondo vasto, attraversato fin dai tempi antichi da guerre e conflitti ma animato Anche dal fervore di scambi commerciali,...

Roma : Cultura - domani incontro su Staccioli alla Galleria Nazionale : Roma – Martedi’ 9 ottobre alle 18, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma organizza un incontro dedicato al percorso dell’artista Mauro Staccioli, in seguito al grande interesse suscitato dalla mostra Sensibile ambientale, la prima retrospettiva dedicata all’artista, in corso fino al 4 novembre 2018 alle Terme di Caracalla. Un appuntamento per riflettere sulla storia di un grande protagonista ...

Roma - la cultura in piazza. Attori - cantanti - archeologi e restauratori : “Senza di noi Paese non ha futuro” : Margherita e Marta fanno parte dell’Orchestra dell’Opera di Roma. Caterina e Laura del Coro del teatro Regio di Torino. Max del teatro lirico di Cagliari. Chiara e Patrizia del coro dell’Arena di Verona. Ma ci sono anche Alessandro e Susanna, che fanno gli archeologi. Livia e Marco, restauratori e Ludovica e Sandra, attrici. Margherita e Paolo sono guide turistiche. Sono loro i protagonisti della manifestazione per la cultura e ...

Roma - i lavoratori della cultura in piazza : «non facciamo volontariato - il lavoro va pagato» : «Noi non facciamo questo lavoro per sport o perché durante la giornata non sappiamo cosa fare: lo facciamo per vivere» scandiscono uno ad uno i rappresentanti delle associazioni di attori, lavoratori ...

Il 6 ottobre in piazza a Roma per la cultura : Il variegato mondo della cultura si ritrova in piazza a Roma il prossimo sabato 6 ottobre, interpellando i diversi interlocutori politici e sociali sul rispetto dell'articolo 9 della Costituzione italiana: "La ...

Rugby - All Blacks a Roma il 24 novembre : verso il tutto esaurito - festa e cultura per i tifosi nel 3° e 4° tempo : ... il presidente del Coni, Giovanni Malagò , e quello della Fir, Alfredo Gavazzi , hanno ribadito l'onore che rappresenta sfidare i tre volte campioni del mondo, mentre l'ad di Cattolica Assicurazioni, ...

'Totò 'A Livella' - svelata a Roma la scultura In occasione della pubblicazione di una monografia. Presenti la nipote e il fotografo amico ... : Nella monografia è raccolto il succo dell'autore, del suo sentire fin dalla giovinezza: le incomprensioni con il mondo circostante, lontano dal suo modo di essere, che nel frattempo lo spingevano ...

Cantanti lirici - musicisti e ballerini scendono in piazza il 6 ottobre a Roma per la cultura e il lavoro : Nello stesso anno, alla ripresa della stagione lirica dopo la sosta estiva, gli spettatori di molti teatri italiani hanno assistito alla lettura, prima degli spettacoli, di un comunicato in cui si ...

Cultura : Dal 10 a Roma ‘Visionaria’ - molto più di un Festival : Roma – molto piu’ di un Festival e molto piu’ di una festa: Visionaria e’ l’appuntamento che prende il via il 10 settembre a Roma, coinvolgendo tante personalita’ della Cultura, nella politica, dello spettacolo, della societa’ italiana ed internazionale per tornare a confrontarci, ad elaborare pensiero, ad immaginare futuro. Da Benoit Hamon a Laura Boldrini, da Emma Bonino a Nicola Zingaretti, da ...