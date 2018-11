Roma | Carabinieri fuori servizio riconosce e arresta ricercato

Roma : Carabinieri arrestano 4 spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Roma : Carabinieri arrestano 23enne in possesso 32 chili marijuana : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati tra i quartieri di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 23enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane, lo hanno ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Cucchi : tra gli indagati anche colonnello ex capo dell'ufficio comando Carabinieri Roma : Sono almeno sei gli indagati nel procedimento per falso materiale e ideologico aperto dal pm Giovanni Musarò che indaga sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, picchiato nella caserma Casilina dopo l'arresto avvenuto la notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 e poi trasferito in quella di Tor Sapienza. Il nome nuovo, stando a quanto il pm ha depositato oggi nel processo in corte d'assise, è quello del ...

Cucchi : tra gli indagati anche colonnello ex capo dell'ufficio comando Carabinieri Roma : Sono almeno sei gli indagati nel procedimento per falso materiale e ideologico aperto dal pm Giovanni Musarò che indaga sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, picchiato nella caserma ...

Cucchi - indagato anche l'ex capo ufficio comando carabinieri Roma : Roma, 24 ott., askanews, - Sono almeno altri sei gli indagati nell'ultima inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo i documenti depositati stamane dal pm Giovanni Musarò davanti ai giudici del ...

Roma : carabinieri estraggono nonna e nipote da auto in acqua : Roma – Paura ieri sera per una donna di 62 anni e il suo nipotino di 11, entrambi moldavi, che hanno temuto il peggio quando la loro auto e’ rimasta in panne in una maxi pozza di acqua e grandine, ieri sera in zona Prenestina durante la bomba di acqua e grandine che si e’ abbattuta sulla Capitale. nonna e nipote sono stati colti dal maltempo intorno alle 21, all’angolo tra via di Tor Tre Teste e via Viscogliosi. A ...

'Ndrangheta - i carabinieri arrestano a Roma un capo cosca latitante : Dopo un anno di indagini i militari hanno individuato Filippo Morgante in un quartiere della capitale. Accusato di associazione mafiosa è considerato il reggente della cosca Gallico, della quale rappresentava anche un braccio armato. Al momento dell'arresto non ha opposto...

Ndrangheta - latitante 48enne arrestato dai carabinieri a Roma : I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei militari della Capitale e del Ros, hanno individuato e arrestato a Roma un latitante di 'Ndrangheta, Filippo Morgante, di ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Roma : Controlli Carabinieri a Trastevere - 2 arresti e 5 denunce : Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sullo storico quartiere di Trastevere. I militari della Compagnia Roma Trastevere, coadiuvati dai militari del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nei giorni scorsi un articolato servizio di prevenzione e controllo che si e’ protratto fino alla tarda serata di ieri e che ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 5 persone. Gli arrestati sono un ...

Roma : Controlli Carabinieri a Torpignattara - 2 arresti e 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive ...

Roma - ruba smartphone in una discoteca di Testaccio e aggredisce carabinieri : in manette 23enne : L'aveva puntata e poi è entrato in azione. In una discoteca della movida di Testaccio, un 23enne di origini senegalesi, ha rubato lo smartphone di una ragazza seduta al bancone per poi darsi alla fuga.

Roma : Ruba smartphone in discoteca e aggredisce carabinieri - arrestato : Roma – I carabinieri della Stazione Roma Aventino, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo e di varie forme di degrado presso i locali notturni durante la movida, hanno arrestato un 23enne del Senegal, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere entrato in una discoteca in via di Monte Testaccio, il giovane ha Rubato lo smartphone a una ...