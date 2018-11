Roma Capitale | al via tutti i progetti Reti di Imprese

Rissa choc sulla metro Roma-Lido/ Video ultime notizie : donna insanguinata - "la capitale è fuori controllo" - IlSussidiario.net : Rissa choc sulla metro Roma-Lido, Video. Botte e pugni, donna insanguinata: 'La capitale è fuori controllo'. Le ultime notizie

Anche oBike saluta Roma - l’unica capitale europea senza bike sharing : Bicicletta della flotta obike nel Tevere, settembre 2018, Roma (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) È durata poco più di un anno l’avventura del servizio di bike sharing obike in Italia. Giunta alle nostre latitudini a novembre del 2017, sta progressivamente smantellando la propria rete e ritirando le proprie biciclette da Roma e da diverse città italiane. A farne le spese soprattutto i Romani, perché dopo l’addio di Gobee, che lo ...

Roma : Capitale sferzata da forte vento - numerosi alberi caduti : Roma – Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a Roma. Sono stati invece gli alberi a essere ‘sorvegliati speciali’ dalle forze dell’ordine a cause delle forti raffiche di vento. Decine le richieste di intervento per rami caduti, in alcuni casi sulle auto in sosta. Gli episodi piu’ gravi dovuti alla caduta di alberi di medie e grandi dimensioni si sono registrati sulla via del Mare al km 25 e in via ...

Roma Capitale - scuole chiuse domani per maltempo/ Ultime notizie allerta meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Apre la XVI edizione di "GiovinBacco". Per tre giorni Ravenna è capitale del vino e cibo di Romagna : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

La Capitale “Romanizza” anche i divi di Hollywood : Che la si frequenti per pochi giorni o per poche ore, la Capitale ti “romanizza”. Basta scendere alla stazione Termini, file di gente che aspetta la domenica un taxi più di un’ora (su 8 mila ne lavorano meno della metà), per dire subito aò e madddeché. A Cate Blanchett è bastato andare al compleanno

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...

Roma : Ministro Tria in visita a sinagoga Capitale : Roma – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria oggi ha incontrato il Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e la Presidente della comunita’ Romana Ruth Dureghello per poi proseguire per una visita al Tempio Maggiore e al Museo Ebraico di Roma. Lo riferisce il profilo Twitter della comunita’ ebraica di Roma. L'articolo Roma: Ministro Tria in visita a sinagoga Capitale proviene da RomaDailyNews.

Roma - il giorno dopo : montagne di grandine per le strade. Evento storico per la capitale - ma cosa e' successo : Grandinata storica su Roma, enormi cumuli di ghiaccio per le strade. Un Evento record per la capitale. Nella serata di domenica 21 ottobre 2018, tra le 19.30 e le 21.00, Roma è stata teatro di un...

Maltempo a Roma - un metro d’acqua nella Capitale. Chiuse 6 stazioni metro - allagata la basilica di San Sebastiano : stazioni della metro allagate e Chiuse, automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto. È la situazione critica dovuta al Maltempo che si è abbattuto su Roma nel tardo pomeriggio di domenica 21 ottobre. Sono 6 le stazioni della linea A ad essere state Chiuse (Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro) e una della linea B (Pietralata). Chiusa anche la stazione Euclide della linea ferroviaria ...

Grandinata a Roma - la Capitale sembra innevata : Bomba d'acqua e una fortissima Grandinata a Roma domenica sera. Le strade si sono trasformate in fiumi e il ghiaccio rimasto a terra è così tanto che sembra abbia appena nevicato.

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

