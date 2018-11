Roma | allagamenti per colpa dei tombini ostruiti Cittadini e commercianti cercano di

Maltempo Roma : allagamenti e sottopassaggi chiusi : A causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma in queste ore, si segnala qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi: si registra un allagamento prima del viadotto della Magliana. chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nei pressi di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e sottopassaggi chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Raggi : a Roma prepararsi a piogge intense - rischio allagamenti : Roma, 30 ott., askanews, - 'Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte ...

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A Roma : ALLARME MALTEMPO/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo a Roma - temporale e grandine : allagamenti e rallentamenti in tangenziale : Nubifragio e grandine ieri sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

Maltempo Roma - V Municipio : interventi per allagamenti - una scuola chiusa : Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi ha reso noto che al Collatino la scuola media Valente, nel V Municipio di Roma, oggi è rimasta chiusa a causa della caduta di calcinacci, provocata dalla forte ondata di Maltempo delle scorse ore. “Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l’alta velocita’ e’ bloccato – spiega Boccuzzi -. C’e’ piu’ di mezzo metro di ghiaccio, a breve ...

Roma imbiancata dalla grandine - disagi e allagamenti in tutta la città : Strade, negozi e abitazioni allagate, stazioni della metro chiuse e un paesaggio surreale con le vie imbiancate dalla grandine (guarda le foto).È l"effetto della bomba d"acqua che si è abbattuta ieri sulla Capitale attorno alle 19.30. I primi interventi della polizia locale sono scattati già alle 21, con gli allagamenti che si sono registrati immediatamente nella zona nord ed est della città. Ad essere colpito, in particolare, come ha riferito ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : 6 persone tratte in salvo in via Togliatti : A seguito dell’intensa grandinata e di allagamenti, 6 persone sono state tratte in salvo ieri sera a Roma in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via Prenestina: due persone, un ragazzo e una ragazza, Romani, sono rimasti intrappolati all’interno di una palestra. Nel locale l’acqua stava entrando dalla porta esterna bloccata, con un bacino di acqua e grandine che superava il metro e mezzo di altezza. Sul posto i ...

Maltempo - grandine e allagamenti a Roma : zona est della Capitale in ginocchio - trasporti nel caos e centinaia di interventi : Una intensa ondata di Maltempo, con pioggia e grandine, ha investito Roma, colpendo in particolare il quadrante est della città. trasporti nel caos: 6 stazioni della metropolitana sono state chiuse e sono state riaperte solo questa mattina (stazioni della metro A Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro e Pietralata della metro B), mentre ritardi si sono registrati sulle linee bus. centinaia gli interventi ...

Grandine e allagamenti - Roma in ginocchio. Raggi : scusate i disagi : Roma, 22 ott., askanews, - Una forte ondata di maltempo, con pioggia e Grandine, ha messo in ginocchio la capitale, colpendo in particolare il quadrante est della città. Centinaia gli interventi ...

Maltempo - grandine a Roma : è una notte da incubo - automobilisti sui tetti per fuggire dagli allagamenti [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 ...

NUBIFRAGIO Roma : TEMPORALE E GRANDINE/ Video bomba d'acqua : allagamenti e disagi - chiuse stazioni della metro : Maltempo a ROMA: NUBIFRAGIO sulla Capitale. TEMPORALE e GRANDINE in tarda serata: una bomba d'acqua provoca disagi e allagamenti, chiuse stazioni metro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Bufera a Roma : allagamenti - auto bloccate : 21.22 Nubifragio,grandine e forte vento a Roma.allagamenti in tutta la città. automobilisti bloccati in varie zone, con acqua alta fino a 30cm.Strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio. Chiuse le stazioni Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecittà della metro A e la stazione Euclide sulla ferrovia Roma-Viterbo. Una bomba d'acqua potente: vari gli interventi dei Vigili. Caos da Nord a Sud dall'Appia Antica ad altre zone periferiche. Vento forte ...