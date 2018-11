Roberto Fico punge Giorgia Meloni | “Non usa il tricolore come uno striscione da stadio”

Roberto Fico DOPO MORTE DESIRÈE : "AMORE - NON RUSPE"/ Scontro con Salvini : Giordano - "serve la forza" : MORTE Desirée, FICO: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Roberto Fico dopo l'omicidio di Desirée : "Nei quartieri difficili non servono ruspe ma coesione sociale e amore" : Roberto Fico interviene nella polemica scatenata dall'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne drogata e stuprata in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Al ministro dell'Interno, che essere andato sul posto dove la giovane è stata uccisa, aveva garantito "tornerò con la ruspa", risponde: "La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire il resto della comunità solidale. Anche ...

Sergio Mattarella - Roberto Fico e il Pd - il retroscena dalla pancia della Lega : il piano osceno : 'Siamo noi a essere temuti a Roma come a Bruxelles , non i Cinque Stelle'. Matteo Salvini ha una sola certezza: i burocrati dell'Unione europea vogliono far fuori solo la Lega . Per il resto, chiunque ...

Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini - il ricatto al governo : 'Non si può far passare la pace fiscale' : Secondo Roberto Fico non c'è motivo di litigare su pace fiscale e condono penale, come ormai fanno da ore grillini e leghisti dopo il caso della 'manina' sollevato da Luigi Di Maio . Secondo il ...

Manovra - il Presidente della Camera Roberto Fico : "Fermamente contrario a scudo fiscale" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Roberto Fico umiliato dalla Lega : 'Sembri Gianfranco Fini' : 'Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno ...

Riccardo Molinari (LEGA) frecciatina a Roberto Fico : “Si dedichi a Montecitorio” : Riccardo Molinari lancia la sua frecciatina nei confronti del presidente Roberto Fico Roma – “L’ultimo Presidente della Camera che ricordo entrare così tanto nel dibattito politico era Fini, spero che Fico abbia più fortuna. Ci auguriamo che invece che lanciarsi in polemiche gratuite contro la Lega si dedichi a tempo pieno all’organizzazione dei lavori di Montecitorio, restando super partes”. Così Riccardo Molinari capogruppo ...

Roberto Fico : "I bambini esclusi dalla mensa a Lodi? Quando si creano discriminazioni bisogna chiedere scusa" : "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta, da Napoli, la vicenda della mensa di Lodi, dove alcuni bambini di origine straniera sono stati esclusi dalla mensa. Ai loro ...

Il doppio volto di Roberto Fico : falco in Italia - colomba in Europa : La figura di garanzia rassicura gli elettori che il M5S non è diventato appendice di Salvini. E a Bruxelles va a smorzare i toni

Roberto Fico : "Una morte come quella di Cucchi non può avvenire in un Paese civile - si faccia chiarezza" : "Oggi più che mai emerge l'esigenza non più rinviabile di fare luce sulla morte di Stefano Cucchi. Una morte che non può avvenire in un Paese civile". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato su Twitter la svolta sul caso della morte di Stefano Cucchi. Durante un'udienza, infatti, Francesco Tedesco, uno dei carabinieri imputati per la morte del giovane romano, ha accusato due colleghi - ...

Manovra - Luigi Di Maio impazzito : a Bruxelles ci manda Roberto Fico : Il tutto per 'tenere buono' il fronte della politica europea, in attesa che anche mercati e borse si plachino e diano respiro. Per questo, ieri 8 ottobre il vicepremier Luigi Di Maio è volato a ...