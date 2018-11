superguidatv

: “Volami nel cuore” di @mina interpretata dalla nostra @roberta_bonanno! Come vi è sembrata la sua performance?… - taleequaleshow : “Volami nel cuore” di @mina interpretata dalla nostra @roberta_bonanno! Come vi è sembrata la sua performance?… - taleequaleshow : ??Da @roberta_bonanno a @mina Venerdì 21.25 #Rai1 #taleequaleshow - SuperGuidaTV : Roberta Bonanno, intervista eslusiva: 'Tale e Quale Show esperienza unica. Il mio rapporto con Marco Carta'… -

(Di venerdì 2 novembre 2018)è stata una delle migliori interpreti di Tale e2018. La cantante si è posizionata sul podio ed ha ottenuto l’accesso per il torneo dei Campioni. Laè tornata in televisione dopo undici anni: la cantante, infatti, si classificò al secondo posto ad Amici 7. La nostra redazione hato in esclusiva la cantante, che ci ha raccontato le sue sensazioni dopo l’nel programma di Rai Uno.esclusiva: “Tale e” Grande successo a Tale e, cheè stata? È stata ed è tuttora un’. Me la ricorderò per tutta la vita per vari motivi, in modo particolare per la qualità del programma, che mi dà modo di esprimermi al meglio e soprattutto di ritornare in televisione dopo undici anni. L’ambiente e la gente con cui lavoro mi stanno ...