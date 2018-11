Rissa Galatasaray-Fenerbahce | 2-2 con coda “violenta” VIDEO

sportfair

: RT @Sport_Mediaset: #Turchia - #GalatasarayFenerbahce 2-2: ma finisce in rissa. La squadra di Terim ripresa due volte, dopo il novantesimo… - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #Turchia - #GalatasarayFenerbahce 2-2: ma finisce in rissa. La squadra di Terim ripresa due volte, dopo il novantesimo… - daskott_ : RT @Sport_Mediaset: #Turchia - #GalatasarayFenerbahce 2-2: ma finisce in rissa. La squadra di Terim ripresa due volte, dopo il novantesimo… - Sport_Mediaset : #Turchia - #GalatasarayFenerbahce 2-2: ma finisce in rissa. La squadra di Terim ripresa due volte, dopo il novante… -

(Di venerdì 2 novembre 2018), Jailson ha fatto scatenare una vera caccia all’uomo al termine della gara tra le due squadre rivali. La rivalità più calda di Turchia ha dato ancora una volta dimostrazione di come i due club non si amino affatto. L’incontro è terminato 2-2, ma al di là del risultato, la gara farà discutere per lafinale con decine di uomini tra calciatori ed addetti ai lavori, finiti in campo in una sorta di caccia all’uomo. Jailson, autore del gol del definitivo pareggio, è stato rincorso dagli avversario e si è rifugiato negli spogliatoi alla fine dell’inseguimento, ecco duedell’accaduto. Derbiden sonra simit oynamaya başladılar. ##fırataydınus #pic.twitter.com/aH8ByEujTb — Serhat (@serhattdrms) 2 novembre 2018 Bi derbide de olaysız dağılın yahu ...