Rischio aumento sigarette e tasse dalla legge di bilancio

Tè - caffè - birra e cioccolato a Rischio : quanto incide il clima impazzito sull’aumento dei prezzi : Il riscaldamento globale e i cambiamenti del clima causeranno rischi anche all’approvvigionamento alimentare, in un mondo che si appresta nel 2050 a raggiungere i 9,8 miliardi di abitanti. Con 3,4 miliardi di bocche in più da sfamare, la domanda di cibo aumenterà del 70% secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Previsioni non certo rosee in un momento in cui gli scienziati si aspettano che il clima più caldo metterà a ...

Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi Rischio aumento dei prezzi : Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Dal primo gennaio la Zecca non ne conia più di ramini, ma le monetine continuano e continueranno a circolare fino a esaurimento mantenendo il valore legale. Il ...

"Non c'è Rischio contagio per l'aumento dello spread italiano" : "No". Risponde così Pierre Moscovici, il commissario europeo agli affari economici in conferenza stampa alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, a chi gli chiedeva se vede un rischio contagio per la zona euro dal rialzo dello spread dei titoli di Stato italiani. "Non commentiamo l'andamento dei mercati - ha aggiunto - Bisogna lavorare in modo serio. L'obiettivo della Commissione è rassicurare e dialogare"."Noi non ...

Assicurazione Rc auto - con la manovra Rischio aumento prezzi al Nord - : Nel decreto semplificazione potrebbe arrivare una norma per uniformare il costo delle assicurazioni. Dalle simulazioni, a Napoli l'Assicurazione potrebbe scendere del 65%, a Bolzano salire del 40%. E ...

Pensioni - Boeri : “Sistema pensionistico ha serio problema di sostenibilità. Rischio aumento disoccupazione giovanile” : Tito Boeri, presidente dell’INPS al termine dell’audizione a Montecitorio ha spiegato la propria posizione sulla manovra. “Il nostro sistema delle Pensioni in ogni caso avrebbe vissuto un aumento della spesa. Questa soluzione pone un serio problema di sostenibilità. Abbiamo cercato di stabilire i percentuali pensionamenti/assunzioni. Nelle condizioni attuali l’economia si sta riprendendo ma una sostituzione di 1 a 1 non ...

Spread e mutui : il Rischio aumento spiegato semplice : L'aumento dello Spread ha un impatto sul costo che gli italiani pagano sui mutui? Sicuramente non ce l'ha sui mutui...

Banche e spread - Mps è la banca italiana più a Rischio collasso per l'aumento degli interessi : Cinquanta miliardi in più da dicembre dello scorso anno. E' il valore in titoli di Stato che si trovano in pancia le Banche italiane , cresciuto da 323 a 373 miliardi . Riacquisti che hanno ripreso ...

Oro - l'aumento del Rischio non impatta sul metallo giallo : L'economia statunitense rimane forte, come dimostra la serie di dati macroeconomici positivi, un tasso di disoccupazione ai minimi da 50 anni e un ISM non manifatturiero ai massimi da 20 anni,. Ciò ...

Scuola : dal prossimo anno a Rischio aumento stipendi - ricorsi in arrivo : "Sinora ad oggi, stando al Documento di economia e finanza presentato alle Camere , le risorse pubbliche previste dalla legge di bilancio di fine anno - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale ...

Confindustria : Rischio aumento tasse. Tria : 'Deficit giù dal 2020' Video Piano M5S sui tagli - dubbi della Lega : Nuovo scontro sui conti italiani. ConfindusTria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in concomitanza delle ...

Spread su quota 300. Confindustria : 'Da manovra Rischio aumento tasse' : Secondo il Centro studi degli industriali le previsioni del governo sul Pil sono difficili da realizzare, come il reddito di cittadinanza. Ma il ministro dello Sviluppo tira dritto: 'Sarà erogato su ...