Ripescaggi Serie B | caos totale | i giocatori pronti allo sciopero

Ripescaggi Serie B : in attesa del Tar l’Entella torna in campo : Dopo 49 giorni dalla sfida di Gozzano del 18 settembre, al debutto in Lega Pro, l’Entella si prepara a tornare in campo. “Domenica prossima scenderemo in campo contro il Pisa, perché la Serie C ci impone di giocare, pur sottolineando che la disputa del match non compromette l’eventuale riammissione nel campionato che meritiamo”, ha scritto il presidente della società ligure sul sito ufficiale del club. Aspettando ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - la decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B, la decisione del Consiglio Federale – Arriva la decisione del Consiglio Federale sui Ripescaggi, il torneo cadetto rimane a 19 squadre. Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del comunicato ufficiale n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare ...

Caos Ripescaggi Serie B - una squadra non ci sta e chiede il rinvio delle partite : “Al presidente Gabriele Gravina ricordiamo che martedì prossimo 6 novembre il Tar si pronuncerà sulla nostra richiesta di sospensiva degli incomprensibili dinieghi di Figc e Lega di B: per questo chiediamo di rinviare la gara contro il Pisa, (fissata a sorpresa dalla Serie C per domenica prossima 4 novembre), a dopo il pronunciamento del Tar. Poche ore di attesa, dopo che il nostro club aspetta di vedere applicati i propri diritti ...

Nessun Ripescaggio in Serie B - tornano a giocare in Serie C 7 squadre : il calendario : Mesi di ricorsi, polemiche e incertezze e tante gare arretrate. Ma ora, la questione riguardante i ripescaggi e il format dei campionati di Serie C e Serie B, sembra arrivata a una conclusione. Il ...

Caos Ripescaggi in Serie B : ecco la decisione della Ternana : “Arrivati a questo punto non e’ possibile attendere ulteriormente. E’ chiaro che abbiamo dovuto fare delle scelte e abbiamo scelto di ricominciare a giocare il campionato di Serie C da domenica. Andremo avanti nel girone B del campionato di Serie C e a questo punto lo faremo fino in fondo”: ecco le parole patron della Ternana, Stefano Bandecchi, il quale è intervenuto nel pomeriggio, con una nota, dopo la decisione ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Consiglio Federale! [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Ripescaggi Serie B LIVE - ecco la decisione del Consiglio Federale : conferenza alle 14.30 [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Ripescaggi Serie B LIVE - ecco la decisione del Consiglio Federale : novità importanti dal presidente dell’Entella [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Ripescaggi Serie B - l’indiscrezione sulla decisione del Consiglio Federale : Ripescaggi Serie B – Altra giornata caldissima per il campionato di Serie B, il Consiglio Federale è pronto infatti a prendere una decisione sul format del torneo cadetto. Negli ultimi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar e riportato la Serie B a 19, oggi verrà messo un punto esclamativo sulla vicenda. La strada sembra indirizzata, il presidente Gravina ha deciso per la linea attendista in attesa del ...

Ripescaggi Serie B LIVE - ecco la decisione del Consiglio Federale [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Le notizie oggi – Ripescaggi Serie B - nuovo clamoroso ribaltone : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per oggi la sentenza decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Serie B - Ripescaggi : palla al Consiglio Federale. L'Entella spera : Primo Consiglio Federale dell'era Gravina e prime decisioni da prendere, che dovranno cominciare a mettere ordine, ma soprattutto armonia, dopo un'estate difficilissima soprattutto per B e C. La prima ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la decisione del Consiglio Federale : le prime indiscrezioni [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la decisione del Consiglio Federale : si va verso un nuovo cambio di format - la clamorosa proposta che riguarda playoff e playout [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per il campionato di Serie B, negli ultimi giorni è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio confermando il format del torneo cadetto a 19 squadre. Finita? Macchè. E’ prevista per domani la giornata decisiva, si riunisce infatti il Consiglio Federale che prenderà una decisione definitiva con il presidente Gravina pronto a chiudere ...