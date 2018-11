Riecco Sarah Michelle Gellar | da Buffy a Harley Quinn

tvzap.kataweb

(Di venerdì 2 novembre 2018) Negli Stati Uniti Halloween è una delle feste più sentite dell’anno e, com’è noto, l’occasione principale per travestirsi e mascherarsi (lì infatti il Carnevale è molto meno ‘sentito’ che in Europa, tranne che in Louisiana). Non fanno eccezione nemmeno i VIP, tra i quali ci sono dei veri entusiasti del mascheramento: tutti sanno quanto Heidi Klum ami travestirsi in occasione della notte delle streghe ma non c’è solo la splendida modella tedesca (che adesso è impegnata con uno dei Tokyo Hotel) a stupire il pubblico con le sue trasformazioni. Anche, l’indimenticabile attrice che in tantissimi hanno amato quando faceva, si diverte parecchio tra costumi e trucchi e, in occasione dell’ultima festa di Ognissanti, ha deciso di vestirsi da, la fidanzata del Joker di Batman, esplosa a livello di fama ...