Rialzo di tutte le borse europee Milano apre a + 1 | 2% | spread a 291

(Di venerdì 2 novembre 2018) Avvio sprint per l'Europa cona +1,2% su apertura Usa-Cina. Corrono in avvio di seduta anche le altre le. Francoforte ha aperto in progresso dell'1,46%, con l'indice Dax a 11.636 punti, Parigi dell'1,2%, con il Cac 40 che segna 5.147 punti, mentre Londra sale dello 0,91%, con il Ftse 100 a 7.179 punti. Loin calo a 291 punti.