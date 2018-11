Reddito di cittadinanza | la Lega frena | Complicato da attuare

Giancarlo Giorgetti - legnata a Luigi Di Maio : 'Il Reddito di cittadinanza ha complicazioni' : Il 'vaffa' di Giancarlo Giorgetti a Luigi Di Maio passa per il libro di Bruno Vespa : 'Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, ...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100? Faremo decreto a Natale - non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo” : I fondi nella legge di Bilancio, le norme regolamentari in “un decreto a Natale o subito dopo”. Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook, ha annunciato che reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 non saranno inseriti in un disegno di legge, come previsto in un primo momento, ma il governo procederà per decreto e in particolare il reddito partirà “tra inizio e fine marzo”. Proprio oggi però è ...

Giorgetti : complicazioni Reddito cittadinanza non indifferenti : Roma, 2 nov., askanews, - Il reddito di cittadinanza 'ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso'. ...

Di Maio : a Natale decreto per Reddito di cittadinanza e quota 100. Ma Giorgetti : “Problemi attuativi” Risorse - i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto: «In manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Reddito e pensioni di cittadinanza 2019 - Di Maio : Decreto a Natale : Si è collegato in diretta su Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, per parlare della Legge di Bilancio 2019 e della sua misura bandiera: il Reddito di cittadinanza. parlando agli utenti degli impegni del Governo, ha smentito che la misura (assieme a quota 100) non sia presente in Manovra, sostenendo che i dettagli arriveranno a ridosso di Natale o subito dopo per Decreto. Tutte le novità in Legge di bilancio ...

