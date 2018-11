Reddito di cittadinanza | Di Maio | Decreto a Natale Ma Giorgetti

Reddito e pensioni di cittadinanza 2019 - Di Maio : Decreto a Natale : Si è collegato in diretta su Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, per parlare della Legge di Bilancio 2019 e della sua misura bandiera: il Reddito di cittadinanza. parlando agli utenti degli impegni del Governo, ha smentito che la misura (assieme a quota 100) non sia presente in Manovra, sostenendo che i dettagli arriveranno a ridosso di Natale o subito dopo per Decreto. Tutte le novità in Legge di bilancio ...

Reddito di cittadinanza 2019 - Di Maio : Decreto a Natale : Si è collegato in diretta su Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, per parlare della Legge di Bilancio 2019 e della sua misura bandiera: il Reddito di cittadinanza. parlando agli utenti degli impegni del Governo, ha smentito che la misura (assieme a quota 100) non sia presente in Manovra, sostenendo che i dettagli arriveranno a ridosso di Natale o subito dopo per Decreto. Tutte le novità in Legge di bilancio ...

Giorgetti : “Il Reddito cittadinanza è complicato da attuare” : «Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso». Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel libro di Bruno Vespa....

Di Maio : "A Natale il decreto per Reddito di cittadinanza e quota 100" : "Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie", perché "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia". Lo dice Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Ma le norme regolamentari non possono stare lì" perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di ...

Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 finiscono fuori dalla manovra : Le regole su Reddito di cittadinanza e quota 100 saranno definite da due provvedimenti ad hoc. Si tratta di disegni di legge collegati a quello di Bilancio che dovranno rispettare i tetti di spesa fissati dalla manovra. E già questa viene letta come una prima apertura a Bruxelles...