: #Reclutamento #scuola: annullato il concorso docenti per #precari storici? - scuolainforma : #Reclutamento #scuola: annullato il concorso docenti per #precari storici? - NapoliTime : Rileggi #NapoliTime Scuola, Vespa (AnDDL): “Sul reclutamento dei docenti chiediamo coerenza alla Lega. - antomal62 : RT @laluisellina: @SimonaMalpezzi La prego, non parli più di scuola dopo quello che avete combinato con la 107 davvero non ha capito che la… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) La riforma delprevista bella bozza della Legge di Bilancio, e targata Bussetti, prevede solo un nuovoper laureati. Ciò significa che di fatto abolisce ilprevisto dal DL 59/2917 per i, ovvero quelli che vantano 3 anni di servizio negli ultimi 8. Questa consapevolezza ha suscitato non poche reazioni. In un comunicato, l’AnDDL ha scritto: “Bussetti ha dimostrato, ancora una volta, di non conoscere e non saper dare risposte alle vere esigenze dellapubblica italiana pensando ora di ‘far fuori’ chi a quarant’anni, dopo anni diato, non solo ha acquisito competenze ed esperienze dietro una cattedra, ma ha anche consentito il corretto funzionamento dellapubblica!” Ilnella LdB: il nuovoAlordinario previsto nella bozza della Legge di Bilancio parteciperanno tutti i laureati ...