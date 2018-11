Recensione iPhone Xr | la nostra pagella

iPhone XS Max - la Recensione di GQ : “tanto” non è più “troppo” : Durante gli anni di Steve Jobs non si scappava. Chi volesse un dispositivo mobile Apple aveva a disposizione solo due rigorosissime opzioni rispetto allo schermo: i 3 pollici e mezzo dell’iPhone o i 9,7 dell’iPad. Da allora le cose sono cambiate, ma la varietà di display degli smartphone iOS non può ovviamente confrontarsi con quelli dove gira l’altro grande sistema operativo, Android: con cornici, senza cornici, stondati sui lati, con notch e ...

Recensione iPhone XS Max : esperienza al top e buona autonomia - ma il grande schermo è sfruttato solo in parte : iPhone XS Max rappresenta una piccola svolta per Apple. È infatti il primo smartphone dell’azienda di Cupertino a integrare uno schermo così grande (6,5 pollici). Attorno a questo particolare ruota l’esperienza di utilizzo: da una parte la comodità di avere a disposizione un display con una superficie tanto estesa, dall’altra la scomodità dovuta alle dimensioni generali del dispositivo, decisamente generose. Guardare un film su ...

Recensione iPhone XS : Apple ha realizzato un gioiello - ma a che prezzo! : iPhone XS non tradisce le aspettative. Lo stiamo utilizzando da un po’ di giorni come smartphone principale, ed è certamente il degno erede di iPhone X. In Italia, per acquistarlo, si parte da 1.189 euro, ma si può arrivare anche a 1.589 euro (versione da 512 Gigabyte di memoria). Tanti, forse troppi considerando le alternative proposte oggi dal mercato. È un prezzo però decisamente più giustificato rispetto al suo predecessore, perché ...

