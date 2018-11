Raggi | in prossimi 3 anni 600 nuovi bus | 227 già da prossimo anno

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma – “Roma avra’ 600autobus neltriennio, grazie a risorse gia’ accantonate in bilancio da quest’amministrazione, esattamente come prevede il piano industriale di Atac. Non e’ un annuncio, ma un fatto. Parliamo di 167 milioni di euro, risorse dedicate a rinnovare la flotta Atac. I primi 227bus sarsu strada a partire dal, grazie alla proficua collaborazione con Consip. Questa ovviamente e’ solo la prima tranche”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Ricordo ancora una volta che Roma Capitale infatti ha partecipato lo scorso agosto alla gara indetta da Consip per ottenere questi primi mezzi e migliorare il servizio in tempi rapidi. Il rinnovo della flotta e’ parte essenziale per il risanamento e rilancio dell’azienda di trasporto. In concreto significa ...