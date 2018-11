Raggi | deficit e Tav | il M5s ora si gioca tutto

Manovra del Popolo : nel Def accordo Raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "È cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla nota di aggiornamento del Def per un deficit al 2,4% che apre le porte alla "Manovra del Popolo" così come la vogliono loro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Quel deficit è necessario - coRaggioso e pericoloso : L'obiettivo di deficit al 2,4% del Pil per il triennio 2019-2021 è necessario e coraggioso, quindi pericoloso, come evidenzia la prevedibile e prevista agitazione dei mercati. Non è un obiettivo significativamente espansivo, dato che il 2018 è previsto chiudersi intorno al 2% del Pil. Ma evita il soffocamento dell'economia reale, in particolare della domanda interna, conseguenza del quadro "tendenziale", segnato dal ...

Def : accordo Raggiunto su deficit al 2 - 4%<br>Di Maio : "Oggi è cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla nota di aggiornamento del Def per un deficit al 2,4% che apre le porte alla "Manovra del Popolo" così come la vogliono loro. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ...

Manovra del Popolo : accordo Raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "Oggi è cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla Manovra economica per un deficit al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma da domani vedremo se la reazione dei mercati affievolirà o spegnerà questo ...

Def - accordo Raggiunto con deficit al 2 - 4%. Di Maio : “La manovra cancella la povertà” : Il governo ha trovato l'accordo sul deficit, che sarà fissato nel Def al 2,4%. Esulta il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: "Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi".Continua a leggere

Salvini : "Con manovra coRaggiosa - deficit non è un problema" : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:"Credo sia stato incauto. Ma ...

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coRaggio - deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità