Quant' erano carnali e moderni i futuristi

Pd - manifestazione riuscita in piazza del Popolo. Ma Quante persone c’erano? Gli organizzatori : “Eravamo 70mila” : La manifestazione è riuscita. La dirigenza del Partito Democratico ritrova una connessione con la base a piazza del Popolo con la parola “u-ni-tà” più volte scandita dal pubblico come slogan verso i vertici alla vigilia del congresso che porterà all’elezione della prossima segreteria. Ma come accade sempre per le manifestazioni di piazza è cominciato il tira e molla sulle presenze effettive. Secondo i calcoli ...