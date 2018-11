Qualcomm sta testando gli Snapdragon 6150 e 7150 per la fascia media del mercato

Affari in vista per Nokia - Ericsson e Qualcomm dal 5G : Il 5G, la tecnologia che permetterà di connettere ogni dispositivi ad internet, porterà tantissimi soldi a chi ha sviluppato questa tecnologia. Facciamo due conti (in tasca agli altri) Affari in vista per Nokia, Ericsson e Qualcomm dal 5G Il prossimo standard 5G che diventerà il futuro della connettività mobile diciamo dal 2020 in poi, permetterà […]